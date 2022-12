BLAIS, Jeannine



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 12 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine Blais, épouse de feu monsieur Georges-Henri Latulippe. Elle était la fille de feu monsieur Alcide Blais et de feu dame Ange-Aimée Roy. Elle demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille accueil-lera parents et ami(e)s à la :Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, outre son fils Patrick Latulippe (Caroline Hamel), ses petits-fils Mikaël et Xavier Latulippe, ses frères et sa soeur : feu Jean-Paul (feu Gertrude Clavet), feu Charles-Henri (feu Thérèse Morency), Georgette (Maurice Mercier), son beau-frère et sa belle-soeur : feu Dominique Latulippe (Rita Chouinard), Rita Latulippe (feu Gérard Couture), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la :