États-Unis: l’homicide, la cause numéro 1 de décès chez les enfants

L’homicide est la principale cause de décès chez les enfants aux États-Unis et le taux augmente en moyenne de 4,3 % chaque année depuis près d’une décennie, selon une étude publiée lundi dans la revue «JAMA Pediatrics».

Entre 1999 et 2020, pas moins de 38 362 petits Américains ont été victimes d’un homicide. Les armes à feu étaient l’arme la plus utilisée dans ces décès d’enfants.

Les données montrent que le taux d’homicide a connu une très forte augmentation entre 2019 et 2020. Au cours de cette période, le nombre d’enfants tués par homicide a augmenté de 27,7 %. Le pourcentage des homicides d’enfants par arme à feu a pour sa part augmenté de 47,7 % au cours de cette même période.

Chez les garçons, les taux d’homicides ont augmenté de 16,1 % entre 2018 et 2020, tandis qu’une baisse des homicides chez les filles a été observée.

Les enfants de 10 ans et moins étaient le plus souvent tués par négligence ou maltraitance, généralement de la part d’un parent ou d’un tuteur. Les enfants âgés de 11 ans et plus victimes d’un homicide à la suite d’un crime ou d’une dispute avec un ami ou une connaissance.

Les garçons noirs plus touchés

L’étude révèle également que les petits garçons noirs sont ceux qui ont le plus été tués parmi toutes les jeunes victimes d’homicide aux États-Unis. Le taux d'homicide chez les enfants noirs a augmenté de 16,6 % entre 2018 et 2020.

Le nombre de jeunes Afro-Américains âgés de 16 à 17 ans tués par homicide est 18 fois plus élevé que celui des jeunes Blancs et 4,6 fois supérieur à celui des jeunes Hispaniques de cette même tranche d’âge.