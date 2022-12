Il y a 25 ans, la vague «Titanic» frappait le Québec

Après avoir vu Titanic avant sa sortie officielle, il y a 25 ans, Angelo Guzzo a servi ce conseil à son fils Vincent, qui était déjà à la tête de la programmation de la chaîne de cinémas familiale : «Double et même triple le nombre d’écrans s’il le faut.»

Le paternel avait eu du flair. Dès les premières représentations de la mégaproduction de James Cameron, le 19 décembre 1997, les salles de cinéma du Québec, comme celles du monde entier, ont été prises d’assaut.

«Dans certains cinémas, se souvient Vincent Guzzo, 50 % des salles jouaient Titanic.»

À l’extérieur des cinémas, de longues files d’attente se formaient. Certains cinéphiles ont dû s’y reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir acheter un billet.

«C’est un des derniers films que les gens ont eu de la difficulté à voir pendant plusieurs jours», signale le propriétaire des cinémas Le Clap à Québec, Robin Plamondon.

Des chiffres phénoménaux

Même si elle s’étire sur 195 minutes, la triste histoire d’amour entre Jack (Leonardo Di Caprio) et Rose (Kate Winslet) sur fond de naufrage de ce bateau, à l’époque réputé insubmersible, a séduit des millions de Québécois.

Selon les données de l’Observatoire de la culture et des communications, 3 386 382 entrées ont été enregistrées dans les salles de cinéma du Québec pour voir Titanic.

C’est phénoménal. Pour donner une idée de l’ampleur de la frénésie, la deuxième position de tous les temps chez nous appartient à Avatar, aussi l’œuvre de James Cameron, vu par 1 791 101 cinéphiles. Presque deux fois moins que Titanic.

«C’était un film-événement. Les ingrédients étaient là. Les images de ce drame dont tout le monde se souvenait étaient majestueuses et le couple à l’écran était sublime», analyse Robin Plamondon.

Céline

Il y avait aussi Céline. Les Québécois qui allaient voir le film pouvaient aussi se bomber le torse en entendant une voix bien de chez nous entonner la chanson-thème de Titanic, My Heart Will Go On.

Portée par la vague, Céline Dion a remporté un Oscar et 2 prix Grammy, mais ce n’est pas tout le monde qui se réjouissait du succès de la chanson.

«Entre les séances, on nettoyait les salles, raconte Vincent Guzzo, et normalement c’est vide avant la fin du générique. Les gars pouvaient travailler. Avec Titanic, on avait un problème parce que tout le monde voulait écouter l’estie de chanson de Céline Dion. Ça ajoutait 4-5 minutes de plus à la durée du film.»

James Cameron : des films qui rapportent

Québec Monde

Titanic 18,2 M$ 2,2 MM $

Avatar 17,0 M$ 2,9 MM $

Avatar : la voie de l’eau 2,6 M$ 300 M$

*Les montants sont en dollars canadiens pour le Québec et en dollars américains pour le monde.

*Les recettes d’Avatar : la voie de l’eau sont celles de la première fin de semaine d’exploitation du film.

Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec et Box Office Mojo.