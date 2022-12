InnoVitam: aucun débat possible sur la vocation des terrains, déplorent des citoyens

Le conseil de quartier de Maizerets et la Table citoyenne du Littoral-Est accusent la Ville de Québec de faire totalement fi de leurs inquiétudes en rejetant tout débat public sur la vocation des terrains de la zone InnoVitam.

Ces organismes citoyens, qui avaient encore espoir d’être «mis dans le coup» jusqu’à tout récemment, ont appris le 7 décembre dernier qu’ils n’auraient pas voix au chapitre sur la vocation des terrains destinés à la future zone d’innovation, située en bordure du fleuve entre les secteurs Maizerets, D’Estimauville et du Vieux-Moulin à Beauport.

L’usage « entreprise » est « non négociable » pour une quinzaine de terrains ciblés par la Ville, a confirmé le directeur des grands projets à la Ville de Québec, Charles Marceau, lors de cette soirée d’information.

«La Ville a signé une entente avec le gouvernement. Elle a des obligations», a-t-il exprimé, évoquant toutefois de possibles discussions avec les citoyens sur des «aménagements désirés», des aires vertes ou encore la possibilité de partager certains espaces communs de futures entreprises avec les résidents du quartier, comme une garderie ou un gym.

Consultés sur des « micro-questions »

La présidente du conseil de quartier de Maizerets, Marie-Hélène Deshaies, reproche à la Ville de consulter les citoyens uniquement sur des «micro-questions» alors qu'ils n’ont pas leur mot à dire sur les projets majeurs et l’avenir de leur propre quartier.

«La Ville a répondu très clairement qu’il n’y aura pas de débat. Elle a fermé la porte double tour», se désole-t-elle en entrevue. Le maire Bruno Marchand avait lui-même déploré que ce projet ait été bâti en vase clos depuis quelques années, sur les ondes de CKIA en février dernier. En campagne électorale, il avait déploré un « bris de communication » avec les citoyens et s'était engagé à mieux dialoguer avec eux.

Aucune étude d’impacts

«Quatorze terrains publics seront cédés au privé pour satisfaire l'appétit des promoteurs, au détriment des citoyens», a critiqué la Table citoyenne du Littoral-Est au lendemain de la récente assemblée d’information, déplorant l’absence d’étude d'impacts sur les quartiers de la Canardière, un des secteurs les « plus pauvres du Québec ».

«La zone d’innovation va avoir de l’effet sur l’ensemble du quartier mais il n’y a pas d’étude d’impacts sur ce que ça causerait en termes de gentrification, de déplacement de populations... C’est un des quartiers les plus défavorisés. Ces terrains-là pourraient répondre à plusieurs besoins dans le quartier», ajoute Mme Deshaies.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, appuie le projet InnoVitam, mais il a néanmoins fait écho aux inquiétudes des citoyens, lundi soir, et invité la Ville de Québec à revoir ses façons de faire sur le plan des communications.

Rappelons qu’aucun terrain n’a encore été vendu par la Ville depuis l’annonce du projet en 2019, sous l’administration Labeaume. InnoVitam s’appelait auparavant la Zone d’innovation du Littoral Est.

InnoVitam, c’est quoi ?

Inspirée des forces en recherche, en innovation et des écosystèmes de la Ville de Québec, la zone InnoVitam vise à accueillir des entreprises technologiques et de services (société privée, OBNL, Coopérative) à l’intérieur de quatre axes de la santé préventive et durable :

Infectiologie, immunologie et cancer;

Neurosciences et santé mentale;

Alimentation durable et personnalisée;

Déterminants environnementaux de la santé (gestion de l’eau, qualité de l’air, etc.)

À terme, l’objectif de la zone est de devenir une référence mondiale dans le domaine de la santé préventive et durable, en plus de contribuer à améliorer la qualité de vie sur son territoire.

InnoVitam en chiffres

Disponibilité de terrains pour des entreprises et organisations : 270 000 mètres carrés;

Réhabilitation environnementale de 200 000 mètres carrés;

Création et maintien de plus de 15 000 emplois;

Nouveaux investissements de plus de 1 milliard $.

