Kaiden Guhle prend beaucoup de valeur

Kaiden Guhle semble de plus en plus à l’aise à recevoir des responsabilités sur l’avantage numérique.

Le défenseur albertain a patiné pendant 1 min 42s sur l’attaque à cinq face aux Coyotes de l’Arizona, lundi, et il a une fois de plus fait l’étalage de son talent sur le plan de la mobilité, en deuxième période, sur une montée qui a permis à Cole Caufield d’ouvrir la marque en deuxième période.

Est-il temps d’insérer Guhle sur la première vague avec quatre attaquants? Martin St-Louis prône la patience, mais reconnait les habiletés de son protégé de 20 ans.

«Je pense que dès le début, un voulait qu’il se concentre sur son jeu à 5 contre 5 et ne pas lui donner trop de responsabilités, a-t-il expliqué après l’entraînement de mardi au Mullett Arena, en Arizona. Quand t’en as trop, tu n’es pas excellent partout. Tu es dans la moyenne partout. Physiquement, c’est exigeant. Mentalement aussi.

Guhle a jusqu’ici cumulé une moyenne de temps de glace de 20 min 37s, la première en importance en défense. Avec Joel Edmundson, il affronte les meilleurs trios.

«Depuis le début de l’année, il voit les meilleurs trios et tout. C’est exigeant pour un jeune. Il nous montre qu’on peut lui en donner un peu de temps en temps et augmenter ses responsabilités. Avec les blessures, ça accélère les choses un peu. On sait qu’il a de l’offensive, on va voir comment il gère l’avantage numérique.

En apprentissage

Le CH a tenu mardi un dernier entraînement avant de s'envoler vers Denver, où il affrontera l’Avalanche du Colorado mercredi et, à la veille de ce choc, Guhle a retenu l’attention durant le point de presse de l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

La recrue de 20 ans continue son apprentissage dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et même si rien n’est parfait, elle impressionne beaucoup de gens. Peu retiendront son différentiel de -9 ou encore, ses 12 mentions d’aide en 32 matchs cette saison, mais plutôt la qualité de son jeu et la confiance qu’il inspire de plus en plus sur la patinoire.

Signe qu’il prend davantage de responsabilités, Guhle a totalisé plus de 23 minutes de jeu dans le gain de 3 à 2 en prolongation aux dépens des Coyotes, lundi.

Il se retrouve plus impliqué offensivement, ce qui montre l’aisance avec laquelle il évolue.

«Je pense qu’il le fait naturellement et instinctivement. Il essaie de lire le jeu et de jouer selon ce qui se présente à lui. Parfois, ça lui montre qu’il doit participer davantage en attaque et d’autres fois, il doit rester en arrière. Ça dépend du pointage et du moment de la rencontre, mais en général, il lit très bien le jeu», a complimenté l’instructeur-chef en point de presse.

Maintenir la cadence

Évidemment, le principal concerné ressemble à un athlète en pleine possession de ses moyens lorsqu’il discute avec les médias pour parler de ses performances. Il n’a pas l’intention de baisser la garde et entend continuer de suivre sa recette du succès, notamment sur le plan de l’attaque.

«Je proviens d’une formation qui était bonne en offensive [les Oil Kings d’Edmonton] et le fait d’avoir touché la rondelle souvent en zone adverse dans le junior m’aide dans la Ligue nationale, a-t-il évalué.

«Mon jeu devrait transpirer la confiance et ça allait normalement paraître dès le début de la présente saison. Jouer ainsi a été immense pour moi.»