La dictature du ressenti

Avez-vous vu ?

Le prestigieux dictionnaire britannique Cambridge a ajouté une définition aux mots « homme » et « femme » dans sa version numérique.

Désormais, une femme n’est plus seulement « un être humain femelle d’âge adulte », mais aussi « une personne qui s’identifie comme une femme, même si on a affirmé qu’elle avait un sexe différent à la naissance ».

Idem pour « homme ».

Ce n’est plus la réalité biologique qui détermine votre sexe, mais comment « vous vous sentez en dedans ».

JE SUIS TOUT MÊLÉ !

C’est bizarre, quand même, non ?

Si vous êtes un Québécois blanc et que vous avez accro-ché un capteur de rêves acheté dans une boutique du Petit-Champlain sur l’un des murs de votre salon, on va crier à l’appropriation culturelle.

De même, une musicienne blanche ne peut pas être porte-parole d’un festival de musique africaine, c’est un scandale !!!!

Elle prend la place d’un vrai Africain qui est né en Afrique !

Il faut tenir compte de la géographie, voyons ! De la génétique !

On ne s’invente pas « Africain » comme ça, sur un coup de tête !

Idem pour « Autochtone » ! Ça prend des preuves ! Un test d’ADN ! Une enquête généalogique !

Il faut des validations SCIENTIFIQUES ! Des faits probants ! Incontestables ! Du solide ! Pas juste des émotions !

Par contre, un homme qui se dit « femme en dedans », lui, non seulement peut, mais DOIT être considéré comme une femme pleine et entière !

Pas besoin de tenir compte de son ADN ou de sa biologie... Sa parole suffit !

Euh...

Aidez-moi, quelqu’un, je ne comprends plus rien.

FRONTIÈRES POREUSES

Donc, il suffit qu’un homme se sente « femme en dedans » pour qu’il devienne officiellement une femme.

O.K., parfait.

Cela dit, le « ressenti », c’est pas comme la biologie, ça change, ça fluctue.

Est-ce à dire qu’une personne peut changer de sexe comme de chemise ? En fonction de ses émotions ?

Si les frontières entre les sexes sont poreuses, pourquoi celles entre les ethnies ne le sont pas ?

Pourquoi je ne pourrais pas me dire africain ou autochtone ?

Non, mais on est fluide ou bedon on ne l’est pas !

Les wokes qui militent contre l’appropriation culturelle seraient-ils réactionnaires ? Contre le progrès ?

Feraient-ils partie de l’arrière-garde ?

C’est drôle...

Le sexe, pour les wokes, n’est pas une réalité biologique inscrite dans notre ADN, c’est une construction sociale !

Mais la culture qui, ELLE, n’est qu’une construction sociale (on ne naît pas africain ou italien ou portugais, on le devient) est, selon eux, ancrée au plus profond des individus !!!

Et il ne faut pas badiner avec ça !

C’est le monde à l’envers.

Ça vous montre à quel point le wokisme est une supercherie.

TRANSFORMER UNE DÉTRESSE EN IDÉOLOGIE

Ce qui est triste, là-dedans, est qu’il y a vraiment des gens qui souffrent de dysphorie de genre...

Mais prendre ce terme médical utilisé dans le manuel de l’Association américaine de la psychiatrie et en faire une idéologie (puisqu’un individu peut changer de sexe, c’est que le sexe n’existe pas) est de la pure bêtise.

On peut changer de sexe... mais pas de culture ?

Je peux me dire femme même si j’ai un pénis... mais je ne peux pas jouer du tambour ?

S’il vous plaît !