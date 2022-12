La progression du Québécois Édouard Julien soulignée par Baseball America

La progression du Québécois Édouard Julien a été soulignée par le site spécialisé Baseball America, mardi, qui l’a sacré quatrième meilleur espoir des Twins du Minnesota.

Selon la référence en termes d’espoir dans le baseball majeur, le natif de L’Ancienne-Lorette en a fait suffisamment au cours de la dernière année pour progresser du 14e au quatrième rang dans l’échiquier des Twins.

En 2022, Julien a été le plus grand moteur offensif du Wind Surge de Wichita, au niveau AA. En 113 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,300, en plus de produire 67 points et de cogner 17 longues balles.

Cette excellente campagne n’est pas passée inaperçue pour l’équipe du Minnesota, qui a inscrit le nom de Julien sur sa liste de 40 joueurs le mois dernier. Il pourrait ainsi recevoir l’appel du grand club dès la saison prochaine.

«Pour moi, le but est le même à chaque année et c’est de me rendre dans les majeures. J’imagine que je vais commencer à St. Paul [AAA], mais je n’ai aucune certitude», avait-il révélé en entrevue avec «Le Journal de Montréal».

Baseball America a d’ailleurs désigné Julien comme l’espoir des Twins ayant la meilleure lecture de la zone des prises.