L’alternance, c’est bien fini à Ottawa

Les francophones sont de moins en moins présents à la tête des organismes fédéraux.

L’alternance entre anglophones et francophones qu’avait imposée Pierre-Elliott Trudeau dans la plupart des organismes du gouvernement fédéral ne fait plus partie des priorités du cabinet de Justin Trudeau. En nommant Mary Simon comme gouverneure générale, Justin a pour ainsi dire donné le coup de grâce au principe de l’alternance établi par son père. Il serait donc difficile de blâmer Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine, qui vient de nommer Madame Vicky Eatrides à la présidence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Le ministre faisait ainsi fi du principe d’alternance scrupuleusement respecté depuis la création du CRTC en 1968, à une seule exception près : la nomination de Konrad von Finckenstein, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable. Après Ian Scott, c’était au tour d’un francophone, mais on devra se satisfaire d’une présidente anglophone. Je ne connais pas Vicky Eatrides, mais son adjointe à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Madame Sonia Beaupré, m’a affirmé qu’elle parle français. On verra bien.

UNE TÂCHE TITANESQUE

Une tâche titanesque attend la nouvelle présidente et son aréopage uniquement constitué de femmes, sauf pour Adam Scott, un collègue de Madame Eatrides, qui vient d’être nommé vice-président responsable des télécommunications.

Durant son mandat de cinq ans, Madame Eatrides et ses deux vice-présidents, Scott et Alice Barin, devront mettre au point la réglementation et les arbitrages qui suivront l’adoption de la Loi sur la diffusion continue en ligne (projet C-ll), la Loi sur les plateformes de communication en ligne (projet C-18) et la future loi sur la haine et la sécurité en ligne. Et je ne dis rien d’un éventuel examen du mandat de

Radio-Canada, de l’accès de tous les Canadiens à Internet haute vitesse et à la technologie, sans compter les affaires de routine.

Était-il possible de trouver un francophone capable de mener à bien tant de tâches complexes ? Sûrement ! Autant qu’il était possible pour devenir gouverneur général de trouver un ou une Autochtone capable de s’exprimer dans sa langue ainsi qu’en anglais et en français. La réalité, c’est que la population francophone du Canada (21,4 % en 2021) pèse de moins en moins lourd et qu’Ottawa sent de moins en moins le besoin d’en tenir compte. Presque tous les fonctionnaires fédéraux francophones sont bilingues. Et ils s’expriment presque toujours dans la langue de la majorité, même lorsqu’il y a traduction simultanée. À preuve, les témoignages à la Commission Rouleau sur les conséquences du « convoi de la liberté ».

CE QUI EST BON POUR PITOU...

Malgré les milliers de dollars dépensés pour la traduction simultanée à chaque réunion du conseil de CBC/Radio-Canada, les administrateurs francophones ne prononcent que quelques phrases dans leur langue. Dans quelle langue croyez-vous que se déroulent les séances du Conseil des Arts du Canada dont le président Jesse Wente ne parle pas français ? Membre de la Première Nation de Serpent River, Wente parle anglais et sa langue maternelle l’Objibwe. Comme la gouverneure générale qui parle anglais et inuktitut...

Les poules auront des dents lorsque le gouvernement fédéral osera nommer comme gouverneure générale, présidente du Conseil des Arts du Canada ou présidente du CRTC une personne qui parle uniquement français, même si elle est autochtone et qu’elle peut aussi s’exprimer dans sa langue maternelle. Ce qui est bon pour les anglophones et pour les Premières Nations n’est pas bon pour les francophones !