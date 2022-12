Lamar Jackson brille toujours par son absence

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson a raté l’entraînement des siens, mardi.

Celui qui souffre d’une blessure à un genou n’était pas non plus de celui-ci de la veille et sa présence samedi, dans un match contre les Falcons d’Atlanta, est remise en doute.

Jackson a raté les deux derniers duels des siens, soit une victoire contre les Steelers de Pittsburgh et un revers face aux Browns de Cleveland.

Vaincus 13 à 3 par le club de l’Ohio, les Ravens ont été inefficaces en ce qui concerne l’attaque aérienne. Tyler Huntley, qui remplace Jackson derrière le centre, a conclu ce match avec 17 passes réussies en 30 tentatives, 138 verges de gains et une interception.

Avant le début de la 16e semaine d’activités dans la NFL, la formation de Baltimore était l’une des équipes en lice pour participer aux éliminatoires en 2022. Elle a maintenu un dossier de 9-5 et occupe le deuxième rang de la section Nord de l’Association américaine.

Après leur rencontre contre les Falcons, les Ravens ont rendez-vous avec les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati.