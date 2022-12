Le rabais météo sera de retour en 2023 chez Ashton

Les amateurs de poutine des restaurants Chez Ashton seront sûrement heureux d’apprendre que le rabais météo sera de retour en janvier prochain.

La chaîne de restaurants a annoncé la nouvelle par communiqué de presse mardi matin. Le rabais météo sera en vigueur du 3 au 22 janvier 2023.

«Les restrictions liées à la pandémie appartenant désormais au passé, la chaine a décidé d’offrir ce cadeau tant espéré à ses clients», est-il fait mention.

«Depuis qu’on est propriétaires, c’est ce qu’on se fait le plus demander. C’est vraiment ce que les gens voulaient, alors on a tout fait pour leur ramener», explique Jean-Christophe Lirette, copropriétaire des restaurants Chez Ashton depuis mars 2022.

Le rabais météo sera de retour en 2023 Cette promotion a été lancée, il y a plus de 25 ans, par la chaîne de restauration rapide.

Chaque jour, le pourcentage de rabais sur la poutine est d’au moins 10% ou équivalant à la température la plus intense qui est prévue.

Très populaire, la promotion est devenue, au fil des ans, un événement fort attendu et générant des files d’attente impressionnantes en succursales. En raison des restrictions de distanciation et des fermetures de salles à manger liées à la pandémie, cet événement annuel tant attendu n’avait toutefois pas eu lieu en 2021 et 2022.

«On remercie nos clients à l’avance pour leur patience envers notre personnel, surtout s’il fait très froid : il risque d’y avoir beaucoup de monde et nos équipes donneront leur 110%», ajoute Emily Adam, copropriétaire des restaurants Chez Ashton, qui souhaite d’ailleurs du temps froid pour un retour en force du rabais météo.

Les clients pourront bénéficier de la promotion jusqu’au retour en classe des cégépiens. La promotion est valable pour les commandes au comptoir ou au service au volant.

Rappelons que la chaîne, fondée en1969 par Ashton Leblond, a été vendue en mars 2022 à Jean-Christophe Lirette et Emily Adam. La chaîne emploie plus de 600 personnes.