«L’empereur»: «la construction» d’un agresseur avant le mouvement #MoiAussi

Il est particulièrement troublant d’assister à la «construction» d’un agresseur dans la série «L’empereur», qui sera présentée sur Noovo dès janvier.

Cette nouvelle production fera assurément jaser, comme «Chouchou» l’a fait à la même antenne cet automne.

Joël Lemay / Agence QMI

Christian Savard, interprété par Jean-Philippe Perras, a tout pour lui quand on le découvre en 2005. Il vient de se joindre à l’agence de pub Primal à titre de créatif. Ambitieux, charismatique et confiant, Christian s'engage même dans un combat de coqs amical avec son patron Antoine (David Boutin). Sa blonde Olivia (Geneviève Boivin-Roussy) et lui s’aiment, ce qui ne l’empêche pas de sauter la clôture un soir de party de bureau bien arrosé (et poudré), alors qu’il couche avec sa collègue Manuela (Noé Lira).

Joël Lemay / Agence QMI

C’est le premier incident – d’une longue liste – auquel on assiste dans cette série écrite par Michelle Allen et réalisée par Adam Kosh. Petit à petit, on découvre ce qui s’est réellement passé dans l’appartement de la jeune femme, qui ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec Christian. Mais ce dernier n'est même pas conscient du non-consentement de Manuela.

PHOTO COURTOISIE

Dans les trois premiers épisodes – sur un total de neuf – visionnés mardi, Manuela est toujours aux côtés de Christian, 10 ans plus tard, alors que ce dernier a plus de pouvoir que jamais en tant que chef d’entreprise. Il s’implique aussi au sein d’une fondation, entretenant ainsi son image de beau gars parfait et de père de famille impeccable. On alterne d’ailleurs en continu entre les deux époques, ce qui permet de constater que les mœurs ont bien changé, les femmes n’acceptant plus les comportements toxiques ou abusifs des hommes en 2015. L’année précédente, la Fédération des femmes du Québec avait d’ailleurs initié le mot-clic #AgressionNonDenoncée pour permettre aux femmes de briser le silence.

Joël Lemay / Agence QMI

Quand la serveuse Marilou Côté (Charlotte Aubin) est agressée dans un hôtel en 2015, Christian n’est pas le premier suspecté par Manuela ou par sa sœur Audrey (Madeleine Péloquin). C’est plutôt un politicien, Marcel Pelletier (Luc Boucher) qu’on croit coupable parce qu’il avait trop bu ce soir-là. Mais est-ce que c’est Christian qui a violé Marilou?

Avant #MoiAussi

Dans «L’empereur», on est avant le mouvement #MoiAussi, un choix assumé par l’autrice, qui souhaitait montrer dans quel monde évoluaient les femmes avant les dénonciations de Weinstein et de Rozon. «Ce qui m’intéressait, c’est comment, avant que ce mouvement autorise ou libère la parole, on se débrouillait avec des choses qui existaient, qu’on intégrait, qu’on cachait, qu’on mettait sous le tapis», a dit Michelle Allen en table ronde.

Joël Lemay / Agence QMI

Le personnage joué par Macha Grenon, Édith, l’adjointe du PDG de Primal, est intéressant dans la mesure où cette femme, plus mature que Manuela, a «appris à naviguer» dans un monde où certains hommes se croyaient tout permis. Édith est aussi celle qui nous décroche un sourire ou un rire, ici et là, avec ses répliques et ses intonations bien senties.

Pouvoir et contrôle

Dans le cas de Christian, et sûrement chez beaucoup de pervers narcissiques et de manipulateurs, l’abus ne se limite pas au sexe. Le pouvoir et le contrôle sont de bien plus grands moteurs. C’est sans compter le besoin viscéral de Christian d’être aimé et sa soif de reconnaissance. Mais vient un temps où il faut répondre de ses actes. Ses victimes prendront leur courage à deux mains et tenteront de le faire tomber.

Produit par Sophie Deschênes de Sovimage, la série «L’empereur» sera diffusée dès le mercredi 11 janvier, à 20 h, sur Noovo.