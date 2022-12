Nous sommes une bande d’égoïstes égocentriques

Entre la Coupe du monde, la hausse des virus respiratoires, la saga du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les urgences qui débordent et l’inflation, la guerre en Ukraine a été oubliée.

En février dernier, alors qu’éclatait le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, les images des villes bombardées, de civils fuyant leurs maisons pour la Pologne et de femmes et d’enfants s’entassant dans des abris de fortune occupaient largement l’actualité. Volodymyr Zelensky a été érigé en héros. Ses messages, ses discours et sorties publiques étaient transmis presque en temps réel. Nous étions émus de voir les pères embrasser leurs femmes et enfants alors que ceux-ci s’apprêtaient à se séparer, l’un pour servir au front, les autres pour trouver refuge auprès d’un pays limitrophe.

Mais depuis, on dirait que nous sommes devenus imperméables à ce conflit. On dirait que l’Ukraine s’est rajoutée à cette trop longue liste de pays en guerre ou en crise sociale qui nous laissent presque indifférents. L’Ukraine a visiblement rejoint l’Afghanistan, le Yémen, l’Irak, le Myanmar, la Syrie, Haïti, etc. dans une liste de pays dont on ne parle pas, ou presque pas, au quotidien.

Comment se fait-il que nos réactions changent aussi rapidement? Comment se fait-il que l’on se désensibilise devant les malheurs et les drames des populations étrangères dès que cela s’inscrit dans la durée? Ne devrait-on pas, au contraire, s’insurger de manière plus importante quand on constate que la situation ne se règle pas?

D’ailleurs, cela pose de sérieuses questions sur notre manière de consommer l’actualité. Un peu comme le phénomène de la «Fast Fashion», nous nous intéressons au drame du moment, à la nouveauté en matière de mauvaises nouvelles pour après purger les sentiments initiaux de notre esprit et laisser place à une certaine indifférence, voire un rejet de l’actualité dramatique, mais ô combien réelle.

Ce phénomène peut d’ailleurs être utilisé par les esprits les plus tordus parmi la liste de dictateur sanguinaire. Vladimir Poutine doit rire dans la barbe qu’il n’a pas lorsqu’il constate à quel point nous avons oublié ce qu’il a fait et ce qu’il continue de faire en Ukraine. Les dictateurs iraniens doivent être crampés lorsqu’ils comparent notre réaction devant la mort de Mahsa Amini versus notre molle réaction devant les exécutions ayant eu lieu récemment de ceux qui ont pris part aux manifestations.

La vérité, c’est que nous démontrons jour après jour, conflit après conflit, qu’il n’existe pas de solidarité réelle et effective, et que nous vivons dans un monde individualiste où c’est chacun pour soi. Regardons-nous dans le miroir et disons-le franchement, nous ne sommes qu’une bande d’égocentriques.