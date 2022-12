Pénurie de médicaments pour le rhume: même les adultes goûtent aux tablettes dégarnies

La pénurie de médicaments pour le rhume et la grippe continue de sévir dans les pharmacies du Québec alors que les tablettes se vident aussi vite qu’elles se remplissent en raison d’une demande historiquement élevée.

«Oui, la situation est difficile et inusitée. On n’a pas vu ça souvent», affirme d’emblée Hugues Mousseau, directeur général de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie (AQDP).

Si la problématique perdure depuis quelques mois déjà dans les produits pour enfants, la pénurie s’est toutefois accentuée dans les médicaments spécialisés pour contrer le rhume chez les adultes.

«La demande est tellement forte actuellement. On est à un niveau historique», confirme-t-il.

Celui-ci cible deux raisons pour expliquer la pénurie, soit les réserves qui se sont vidées pour répondre aux besoins anormalement élevés et les compagnies de toutes marques qui ont rationné la production de certains médicaments.

«Normalement, nous avons plusieurs semaines de réserves pour tous les produits. Là, on est dans un contexte de “juste à temps” C’est-à-dire que ce qui arrive chez nous est immédiatement redéployé vers les pharmacies», expose M. Mousseau.

Il précise que dans les produits pour adultes, le Tylenol et le Advil pour la douleur sont en quantité suffisante dans les succursales.

Les enfants

La pénurie de médicaments pour les enfants – acétaminophène et ibuprofène – est loin de s’atténuer.

«Dans les dernières semaines, on a vu encore une hausse de la demande», mentionne Hugues Mousseau qui ajoute que c’est jusqu’à deux fois et demie la demande habituelle.

Il indique que ses troupes ont travaillé d’arrache-pied dans les dernières semaines pour sécuriser des importations.

D’ailleurs, des produits en provenance de l’Australie ont permis de répondre aux besoins, notamment dans les hôpitaux.

D’autre part, en novembre dernier, 250 000 bouteilles de sirop de la compagnie américaine Johnson & Johnson sont arrivées en sol québécois et 160 000 bouteilles additionnelles de Tylenol pour enfants sont entrées dans les derniers jours.

Toutefois, les étiquettes sont en anglais, donc des tablettes de feuilles avec les instructions en français ont été fournies. Les parents peuvent également consulter le site web tylenol.ca.

Les usines 24/7

Présentement, les usines de production fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les entreprises ont par ailleurs ciblé les produits les plus populaires et haussé leur production.

Les six centres de distribution du Québec roulent également à plein régime. Ce sont 10 000 personnes qui travailleront presque sans répits dans le temps des Fêtes.

Cette industrie est habituée aux charges importantes de travail. L’an dernier à pareille date, c’était la folie des tests rapides pour détecter la COVID-19 qu’il fallait distribuer à temps pour Noël.

En terminant, le directeur général de l’AQDP rappelle un message important.

«Si vous ne trouvez pas un médicament, consultez le pharmacien et il va pouvoir vous guider pour trouver des solutions alternatives en fonction des symptômes.»