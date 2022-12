Plus de peur que de mal pour une Argentine qui s’est mise seins nus lors de la finale au Qatar

Une fan argentine de football qui s’est mise seins nus lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar a confirmé qu'elle était en sécurité et en bonne santé après que des inquiétudes aient été exprimées quant à sa localisation.

• À lire aussi: Le but de Lionel Messi aurait-il dû être refusé?

• À lire aussi: Les Bleus acclamés par des milliers de supporters à Paris

La femme qui et une de ses amies ont peint le drapeau de l’Argentine sur leurs mamelons, et sont apparues en direct lors des célébrations de la finale, sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde.

La femme, nommée Noe, avait disparu après avoir été aperçue en train de se déshabiller pour célébrer la spectaculaire victoire de l'Argentine sur la France.

La nudité publique étant criminalisée dans l'État du Golfe, les fans ont d'abord eu de graves craintes pour la sécurité de la femme, car beaucoup pensaient qu'elle pourrait être arrêtée et détenue.

« Je l'ai repérée, très courageuse ! elle sera arrêtée là-bas si elle ne fait pas attention», a notamment tweeté un internaute.

Heureusement, la femme qui avait préparé son coup d’éclat du début à la fin a réussi à esquiver toute sanction, rapportent plusieurs médias.

Elle a tenu ses abonnés au courant grâce à son compte Instagram où elle a publié de nombreuses mises à jour, et vidéo de son coup d’éclat.

Elle semble bien se porter.

Avant le tournoi, les fans de football ont été avertis qu'ils seraient tenus de respecter les coutumes strictes et conservatrices du Qatar.

«Les visiteurs (hommes et femmes) doivent faire preuve de respect pour la culture locale en évitant de révéler excessivement leurs vêtements en public», avait fait savoir l'Autorité du tourisme du Qatar en début de tournoi.

«Il est généralement recommandé aux hommes et aux femmes de s'assurer que leurs épaules et leurs genoux sont couverts.»

Il est interdit aux femmes de porter des tenues révélatrices telles que des vêtements moulants et de montrer un décolleté.

Les femmes non qataries ne sont pas tenues de porter l'abaya, une longue robe noire qui couvre la silhouette presque de la tête aux pieds, mais les touristes doivent s'assurer que les hauts couvrent leur ventre et leurs épaules, tandis que les jupes, les robes et les pantalons doivent cacher les genoux.