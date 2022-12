Prog Story s’invite au Palais Montcalm en juin

Prog Story sera de retour au Palais Montcalm le 9 juin 2023.

La revue musicale propose un tout nouveau spectacle avec un répertoire et une équipe remaniés.

La formation retrace les meilleurs moments du rock progressif britannique des années 70 avec la musique de Genesis, de Yes, de King Crimson, d’ELP, de Jethro Tull, de Pink Floyd et de Gentle Giant.

On retrouve Mathieu Gosselin (basse et voix), Johnny Maz (clavier), Michel Renaud (voix), Jean-Philippe Major (voix et guitare), Sylvain Martel (batterie, voix et claviers), Alexandre Dion (saxophone), Patrice Bouchard (batterie) et Luc Morency (guitare et voix).

Le spectacle est ponctué d’images et d’entrevues exclusives avec des acteurs importants de cette époque. Créée en octobre 2017, la revue musicale a été présentée une trentaine de fois dans plusieurs régions du Québec. Les billets sont en vente à la billetterie du Palais Montcalm.