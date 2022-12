Romans policiers: les 10 incontournables du temps des Fêtes

Au fil des ans, plusieurs auteurs de romans policiers ont choisi de camper leur histoire durant le temps des Fêtes. En voici la preuve.

Le 19e Noël James Patterson et Maxine Paetro Éditions JC Lattès 320 pages

Ce n’est pas parce que les fêtes approchent que les criminels en profitent pour prendre des vacances ! On en aura d’ailleurs la preuve dans ce 19e opus de la série consacrée au Women’s Murder Club. À quelques jours seulement du réveillon, le sergent Lindsay Boxer découvrira en effet qu’un grand coup est prévu pour le jour de Noël et que celui-ci pourrait secouer très fort les habitants de San Francisco. Reste à savoir quel genre de coup plus exactement et, pour le découvrir, Lindsay devra se lancer dans une enquête qui devrait emballer les fans de James Patterson.

Plus que deux morts et c’est Noël Claire Plantevin Éditions Hugo 256 pages

D’ordinaire, Château-du-Loir est une petite ville tout ce qu’il y a de plus tranquille. Du moins jusque-là. Car à trois jours de Noël, des événements pour le moins troublants s’y produiront : un vieux cadavre va être retrouvé dans une forêt des environs par deux dames âgées amatrices de romans policiers et, allez savoir pourquoi, les boules du sapin de Noël de la ville vont être volées. Pour le lieutenant Amaury Marchand et son équipe, ça va faire beaucoup de mystères à résoudre en même temps ! Une lecture légère et sympathique.

Le sauveur Jo Nesbø Éditions Folio 672 pages

Le Tout-Oslo se prépare à célébrer les fêtes de Noël. Et bien sûr, pas question d’oublier les plus démunis. Afin de pouvoir les aider, l’Armée du salut va donc organiser un concert de charité... au cours duquel un homme sera tué. Assassiné, pour être plus exact.

Coup de théâtre, le tueur – qui est un ex-enfant soldat croate – va réaliser assez vite qu’il s’est bêtement trompé de cible. Alors au lieu de filer au loin comme prévu, il restera dans la capitale norvégienne pour finir le boulot. Mais c’est sans compter sur l’inspecteur Harry Hole qui, même s’il a replongé dans l’alcool, espère bien pouvoir contrecarrer ses plans. Un excellent Nesbø qui date de 2007.

Sous la glace Louise Penny Éditions Flammarion Québec 448 pages

Encore une fois Noël approche. Mais ce coup-ci, ça se passe plutôt du côté des Cantons-de-l’Est, dans le coquet petit village fictif de Three Pines.

Dans ce deuxième opus de la série consacrée aux enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache – on en est maintenant au 17e ! –, une nouvelle arrivante du nom de CC de Poitiers va mourir dans de très étranges circonstances au beau milieu d’un lac gelé. Une tragédie, certes. Sauf qu’apparemment, la dame n’était pas un cadeau et personne au village ne l’appréciait beaucoup.

Le dénouement est un peu tiré par les cheveux, mais on se rappelle avoir quand même eu pas mal de plaisir à lire ce polar.

Son espionne royale et les douze crimes de Noël Rhys Bowen Éditions Robert Laffont 414 pages

Lady Georgiana de Rannoch, l’héroïne de cette délicieuse série de cosy mystery campée dans les années 1930, est la 34e héritière dans l’ordre de succession au trône britannique. Ce qui ne veut pas dire qu’elle est riche à craquer. Au contraire ! Alors, de temps à autre, il lui arrive d’accepter de petits mandats. Par exemple, animer durant les fêtes de Noël une soirée réservée aux aristocrates dans le village typiquement anglais de Tiddleton-under-Lovey. Le problème ? Quelques personnes ne tarderont pas à mourir de façon assez suspecte et, fidèle à elle-même, Georgie cherchera à en découvrir les raisons.

N’éteins pas la lumière Bernard Minier Éditions Pocket 704 pages

En cette soirée de Noël, la vie ne fera pas de cadeau à l’animatrice de radio Christine Steinmeyer : dans sa boîte aux lettres, il va en effet y avoir une note anonyme annonçant un suicide imminent. Sûrement une erreur... Sauf que le lendemain, pendant son émission, un auditeur va lui reprocher en direct de n’avoir rien fait pour sauver cette personne.

À partir de là, Christine commencera à nager en plein cauchemar. Car apparemment, quelqu’un semble bien déterminé à lui pourrir l’existence jusqu’au bout.

Paru en 2014, ce polar vaut vraiment le détour.

Un Noël presque parfait M.C. Beaton Éditions Albin Michel 324 pages

Un dernier petit cosy mystery pour la route ? Dans ce cas, une enquête de la truculente Agatha Raisin s’impose. Surtout que celle-ci n’a qu’une seule chose en tête : préparer un incroyable repas de Noël pour ses amis. On n’est encore qu’en octobre ? Pas grave, puisqu’Agatha sera également bientôt préoccupée par la mort prochaine de la riche Mrs Tamworthy, cette dernière étant persuadée – avec raison – qu’un membre de son entourage pourrait bien vouloir l’assassiner sous peu.

Sans être le meilleur tome de la série (qui en compte 32 en tout), ce roman policier a le mérite de faire sourire.

Cyanure Camilla Läckberg Éditions Actes Sud 528 pages

Si on suit depuis des années les enquêtes de la série Erica Falck et Patrik--- Hedström, on sait très bien que Martin Molin est le collègue de Patrik. Et dans ce livre qui a été publié en français en 2011, on le retrouvera sur une île au large de Fjällbacka, sa petite amie Lisette y ayant de la famille. Dans le temps des Fêtes, rien de plus normal que ce genre de réunion. En revanche, jamais Martin ne se serait douté que dès le premier repas, il y aurait un mort : le grand-père, qui était aussi riche que détestable. La cerise sur le gâteau ? Il a été empoisonné. À Martin de découvrir par qui.

Un Noël de Maigret Georges Simenon Éditions Le livre de poche 96 pages

Voici un grand classique qui remonte à 1951. Le célèbre commissaire Jules Maigret, créé 20 ans plus tôt, s’apprête à déjeuner avec son épouse lorsque deux femmes sonnent à sa porte. Pas moyen d’être tranquille, même le matin de Noël ! Mais elles ont de bonnes raisons de venir le déranger : la fille de l’une d’elles aurait vu un père Noël entrer dans sa chambre et en soulever les lattes de plancher. L’histoire sortant de l’ordinaire, le commissaire décidera évidemment d’enquêter.

Une nouvelle agréable à lire dont on a surtout apprécié l’atmosphère.

Sous la glace Agatha Christie Éditions du Masque 318 pages

Côté titre, on risque fort d’avoir une petite impression de déjà-vu ! Cela dit, ce livre-ci n’a rien à voir avec celui de Louise Penny. D’abord parce qu’il nous vient de la Reine du crime, ensuite parce qu’il ne s’agit pas d’un roman, mais d’un recueil réunissant 12 nouvelles qui se déroulent toutes durant les Fêtes ou en plein cœur de l’hiver.

Mettant en scène tour à tour le célèbre détective Hercule Poirot, l’étonnante Miss Marple, le sympathique Parker Pyne ou le nettement moins connu Harley--- Quinn, ce recueil est un vrai bonheur de lecture. Surtout si on n’a pas envie de tomber sur quelque chose de violent ou de sanglant.