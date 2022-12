Un dîner rassembleur

Le 9e Archidon, présenté dimanche dernier (18 décembre) au restaurant Archibald Microbrasserie de Sainte-Foy, a accueilli à bras et cœur ouverts près de 250 convives en situation d’itinérance qui ont partagé un dîner du temps des Fêtes dans une ambiance festive. À leur départ, les convives se sont vu remettre un sac cadeau comprenant plusieurs douceurs et essentiels généreusement offerts par les contributeurs de l’événement. Par ailleurs, la grande famille Archibald a amassé un montant de 14 196 $ qui sera partagé entre Lauberivière (10 000 $), la Fondation InterVal (2420 $) et Moisson Lanaudière (1776 $), montant provenant du dollar (1 $) retenu sur chaque burger vendu en novembre dans les restaurants Archibald de Québec, Trois-Rivières et Blainville. Cette année, 14 personnalités, dont entre autres le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos, Stéphane Turcot, Ève-Marie Lortie et Pierre-Antoine Gosselin de TVA et Karine Gagnon du Journal de Québec ont offert un service bienveillant et attentionné aux convives lors de l’Archidon de dimanche afin de contribuer à la magie de la journée. Sur la photo et tenant le chèque on reconnaît : le cardinal Lacroix, François Nolin, d’Archibald ; Karine Gagnon, du Journal, et Eric Boulay, de Lauberivière.

C’est en présence d’invités spéciaux, de partenaires d’affaires et de membres de la direction qu’Antoine Brochu, superviseur chez JNB distributeur agricole, mais aussi arrière-petit-fils de Joseph-Napoléon Brochu, fondateur de l’entreprise, a inauguré officiellement le nouveau centre de distribution JNB à Saint-Lambert-de-Lauzon. Situé dans une ancienne meunerie d’Agri-Marché, le nouveau centre compte plus de 4500 produits sur une surface de 13 000 pieds carrés. L’entreprise compte aussi sur deux entrepôts satellites pour mieux servir la clientèle du Lac-Saint-Jean et au Centre-du-Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Antoine Brochu, superviseur JNB, 4e génération de Brochu ; Luc Provençal, député de Beauce-Nord à l’Assemblée nationale ; Marie-Christine Pépin et Guylaine Brochu, Groupe Brochu, 4e et 3e génération de Brochu ; Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon et Patrice Brochu, Groupe Brochu, 3e génération de Brochu.

Caroline Roy, CPA, CMA, M. Sc., (photo) est devenue, le 6 décembre dernier, la nouvelle directrice générale du Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-de-Desmaures. Détentrice d’un baccalauréat en administration, d’un certificat en enseignement collégial et d’une maîtrise en gestion et développement des organisations, Mme Roy cumule plus de 16 années d’expérience en gestion. C’est en quelque sorte un retour aux sources pour elle qui a œuvré 11 ans au Cégep Beauce-Appalaches où elle a occupé différents postes dont celui d’enseignante et de coordonnatrice de la formation continue. En 2021, Mme Roy occupait une fonction de conseillère stratégique au sein de l’équipe de Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination COVID-19, où elle a dirigé la mise en place du passeport vaccinal. Elle succède à Pierre-Henri Robitaille, qui fut directeur général par intérim de la fin juillet jusqu’à il y a quelques jours.

Le 20 décembre 1967. Le Pont Laviolette (photo) qui relie la ville de Trois-Rivières à Bécancour sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent via l’autoroute 55 est officiellement inauguré par le ministre de la Voirie, Fernand-Joseph Lafontaine.

Denys Paul-Hus (photo), Fondateur du Magazine Prestige, président de la Coupe des Nations, concours de tous les produits alcoolisés au Québec, 75 ans... Jean-François Côté, propriétaire Hôtels Nouvelle-France et restaurateur... Andrei Markov, ex-défenseur des Canadiens, 44 ans... Geneviève Angers, comédienne québécoise, 53 ans... François Massicotte, humoriste, comédien et animateur québécois, 56 ans... Peter Criss, batteur de Kiss de 1973 à 1981, 77 ans.

Le 20 décembre 2012 : Michel Gariépy (photo), 80 ans, un pionnier de la radio à Québec, metteur en scène au Théâtre La Fenière et directeur du Trident dans les années 1970... 2018 : Lise Marier, 77 ans, chanteuse de Québec dans les années 1970 avec quelques « 45 tours », dont Comme toujours avec l’orchestre de Marc Drolet... 2016 : Dominique Lévesque, 64 ans, humoriste (Groupe Sanguin) et comédien québécois... 2016 : Michèle Morgan, 96 ans, comédienne et actrice française... 2014 : Bertrand Picard, 67 ans, homme d’affaires du Saguenay (Auberge Le Parasol à Chicoutimi et Croisières du Fjord)... 2007 : Tommy Byrne, 87 ans, ex-lanceur des Yankees de NY... 1999 : Hank Snow, 85 ans, légende de la musique country... 1973 : Bobby Darin, 37 ans, vedette du rock des années 60.