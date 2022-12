Un nouvel album d’Astérix en 2023

Une nouvelle aventure d’Astérix sera dévoilée le 26 octobre 2023. Ce 40e album de la série Astérix le Gaulois sera réalisé par un nouveau duo: l’auteur Fabcaro fera équipe avec le dessinateur Didier Conrad.

Le titre de cet album sera dévoilé plus tard en cours d’année. Il fera suite à Astérix et le Griffon, qui avait été lancé en octobre 2021.

Les Éditions Albert René ont dévoilé, ce matin, une planche promotionnelle liée à cette nouvelle aventure.

Le scénariste Fabcaro prendra la relève de Jean-Yves Ferri, qui était derrière Astérix et les Pictes, Le Papyrus de César, Astérix et la Transitalique, La Fille de Vercingétorix et Astérix et le Griffon avec Didier Conrad.

Fabcaro, qui est aussi romancier et musicien, est connu pour son travail sur Zaï zaï zaï zaï, qui a été adapté au cinéma, Les nouvelles aventures de Gai-Luron, Le steak haché de Damoclès, La Bredoute, Moins qu’hier (plus que demain) et le roman photo humoristique Guacamole Vaudou.

«Astérix méritait Fabcaro, Fabcaro méritait Astérix. N’entre pas qui veut dans l’univers créé par mon père et Albert Uderzo. Il faut avoir l’intelligence de l’adaptabilité, accepter de se fondre dans les empreintes des créateurs tout en apportant sa propre pierre à l’édifice, en l’espèce, son grain de folie. Pari tenu!» a indiqué Anne Goscinny dans un communiqué de presse.

L’Empire du Milieu

Le dessinateur de 49 ans, originaire de Montpellier, en France, prend la relève de Jean-Yves Ferri, occupé à la réalisation d’un projet qui s’intitule de Gaulle.

«Travailler avec Jean-Yves est un véritable plaisir. Travailler avec Fabcaro est tout aussi formidable. Ils ont tous les deux une imagination débordante et c’est un immense plaisir de donner forme à leurs histoires, et la prochaine vous réserve de belles surprises», a fait savoir le dessinateur Didier Conrad.

Le film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, de Guillaume Canet, sortira sur les écrans le 1er février en France et sera suivi par la publication d’un album illustré le 8 février. Cette production mettra en vedette Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Marion Cotillard (Cléopâtre), Pierre Richard (Panoramix), la chanteuse belge Angèle (Falbala) et Philippe Katerine (Assurancetourix).

Ce long-métrage, avec un budget qui totalise 65 millions d’euros, n’est pas basé sur un des albums d’Astérix. Il s’agit d’un scénario original.

On lancera aussi, le 31 mai, une édition spéciale de l'album Astérix chez les Bretons, avec une édition enrichie d’un dossier inédit et une édition de luxe avec les planches de travail originales et autres documents de travail de Goscinny et Uderzo.