Une saison de «The White Lotus» dans la ville de Québec?

Selon l’organisme Destination Québec cité, la ville de Québec serait l’endroit idéal où filmer une des prochaines saisons de l’émission de télévision vedette «The White Lotus», ou le Lotus blanc.

En effet, le centre de tourisme lance une opération charme auprès des producteurs de la série, en réponse à l’engouement généré par la célèbre et très récompensée émission américaine qui met en scène des clients d’un hôtel pendant leurs vacances.

Dans un communiqué de presse, il y explique pourquoi il trouve que l’opportunité y était pour attirer l’attention sur la destination québécoise et la faire rayonner auprès des producteurs.

«Québec est tout simplement magique. Magnifique. Historique. Elle est un joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO et elle compte en ses lieux l’hôtel le plus photographié au monde. Qu’avons-nous à dire de plus?» souligne Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

Archives TVA

Selon M. Mercure, les émissions comme «The White Lotus» peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination. «Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve, et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit», dit-il.

Il note en exemple la série coréenne Gobin: The Lonely and Great God, tournée dans la Ville de Québec à l’automne 2016, qui génère encore des retombées pour la destination, se chiffrant jusqu’à présent à plus de 2,9 milliards de dollars au total.

L'organisation a envoyé un document de dix pages vantant les beautés et les mérites de la capitale nationale à l'équipe de production du Lotus blanc. On y parle notamment du Château Frontenac, du fleuve Saint-Laurent, mais aussi du taux de change avantageux.

- Avec la collaboration de TVA Nouvelles