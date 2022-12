Victor Mete est en deuil

Le grand-père maternel de l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Victor Mete serait l’une des victimes de la fusillade de dimanche à Vaughan, en Ontario.

Cinq personnes ont perdu la vie dans une fusillade qui a eu lieu dans un immeuble dans la banlieue de Toronto.

Mete évolue actuellement avec les Maple Leafs de Toronto. L’équipe canadienne a d’ailleurs publié un communiqué afin d’offrir ses sympathies à son patineur.

«Les Maple Leafs de Toronto sont choqués et attristés par la fusillade tragique qui a eu lieu à Vaughan dimanche dernier. Nos pensées se tournent vers Victor et à sa famille, ainsi qu’à tous les familles et amis des personnes touchées, et à la communauté locale.»

Le numéro 98 des «Leafs» n'a émis aucun commentaire pour le moment.