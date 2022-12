BOISSONNEAULT

Huguette Lareau



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 décembre 2022 à l'âge de 86 ans est décédée Mme Huguette Lareau, épouse de feu M. Raymond Boissonneault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h.suivi de la mise en crypte au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses filles : France (Jean-Marc Martineau), Danielle (Michel Boissel), Sylvie (Guy Dupuis), ses petits-enfants : Dave Gaudreau (Cynthia Lévesque), Francis Gaudreau (Gabrielle Fiset Fradet), Catherine Gaudreau (Danny Pelletier), Jessica Caissy Martineau (Karl-Johann Adenskog), Élise Boissonneault (Guillaume Boissel), Lyna Beaudry, Hubert Boissel (Lisa Tardif Barrette), Marianne Boissel (Mathieu Bengle), Annik Boissonneault, Émie Dupuis Boissonneault (Nicolas Godbout), Karine Dupuis (Jérôme Simard); ses arrière-petits-enfants : Marilou, Louka, Mathias, Matis, Mattéo, Léwis, Océanne, Olivier, Antoine, Florence , Antoine, Louis-Philippe, Amadeus, Livia, Victoria, Jacob, Éliane et Juliane. Elle était la sœur de : feu Elphège (feu Pauline Poisson), feu Fleurette (feu Normand Gauthier), feu Mariette (feu Jean-Paul Gauthier), feu Paul-Emile, feu Claude, Michel (Danielle Rougeau) et de la famille Boissonneault, elle était la belle-sœur de : feu Eliane (feu Ubald Turcotte), feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Marquis), feu Gabriel (feu Monique Morissette), feu Lucille (feu Armand Vézina), feu Guy (Bibiane Bossé), feu Arthur (feu Rita Therrien), feu Germaine (feu Pierre Morin), feu Marie-Claire (feu Aurélien Marcoux), feu Marie-Marthe (feu Robert Turcotte), feu Agathe (feu Rolland Cantin), feu René (feu Madeleine Reid). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Des remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier et au Dr Alexis Carrier ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ .