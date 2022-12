DALLAIRE, Étiennette



Notre chère maman, Etiennette Dallaire, épouse de feu Michel Pedneault, est décédée le 17 décembre 2022 à l'âge de 104 ans et 8 mois au CHSLD St-Joseph à Lévis. Elle était originaire de Ste-Croix et la fille de feu Laura Castonguay et de feu Joseph Dallaire. Elle a été entourée avec amour par ses enfants jusqu'à la fin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Renald, feu Aline (feu Harlow Shaw), Paulette (Serges Brochu), Pauline (Marcel Desforges), Claudette (Alain Bedard), Benoît (Guylaine Fortin), Carmen (Luc Tremblay), Diane (Martin Simard), feu Nancy; ses petits-enfants : feu Frédéric Michaud, Sébastien Bédard, Anne Sophie Desforges, Cimon Desforges (Jo Anne Labonté), Michael Roy, Jonathan Roy (Stéphanie Seguin), Amélia Pedneault (Dany Deveault), Jérémie Pedneault (Fred Bujold), Alexis Pedneault (Marie France Gosselin), Justine Pedneault ; Jo-Annie Tremblay (Alexandre Duplain), Louis Michel Tremblay (Catherine Lapointe Fortin), Charles Antoine Tremblay (Florence McBrearty), Elise-Anne Pedneault Tremblay, Gabrielle Pedneault Tremblay (Jean Benoît Martel); ses arrière-petits-enfants : Emile, Léo, Eveline, Étienne, Mélodie, Alexandra, Isaac, Zacharie, Léa Rose, Maria, Vincent, Mégane, Axelle, Sam, Maxime, Charlie, Romy; elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD, les préposées de la Coop Rive Sud et du maintien à domicile du CLSC, son médecin Lisa Grenon et toutes les personnes du Pavillon Verrette qui ont veillé sur maman les dernières années. La famille accueillera parents et amis au salon funérairede 13h30 à 15h15.