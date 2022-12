Abolir le mot en F et le mot en M

Regardez bien la photo qui illustre ma chronique. Vous pouvez la faire encadrer, c’est un artéfact du passé. C’est la dernière fois que vous voyez des catégories au « féminin » ou au « masculin » aux Gémeaux.

Eh oui, on est rendu là. C’est le tour de magie du 21e siècle. Si un mot dérange, abracadabra ! on le fait disparaître.

Les non-binaires ne se reconnaissent pas dans les mots « homme » et « femme » ? Pas de trouble ! On a juste à se débarrasser de ces mots et le tour est joué.

BYE BYE BINARITÉ

Les arguments pour des catégories non genrées sont faciles à identifier :

1 - Dans les catégories d’animation, les Gémeaux n’étaient pas remis selon le genre.

2 - Aux Oliviers, on n’a jamais remis de prix selon des catégories homme/femme.

3 - On n’est pas aux Olympiques. Il n’y a pas de différence physique entre ce qui est exigé d’une comédienne et d’un comédien.

Peut-être.

Mais l’argument que l’Académie a utilisé pour « dégenrer » les catégories, c’est un argument IDÉOLOGIQUE. Il fallait que « toutes et tous aient encore leur place au sein de ce concours compétitif ».

« Le genre en ce moment est une question assez fluide. On voulait laisser aux interprètes le soin de choisir là où ils se voyaient le mieux représentés », a déclaré la directrice générale de la section québécoise de l’ACCT à mon collègue Cédric Bélanger.

On efface les mots « masculin » et « féminin », car ça fait de la pépeine à 0,03 % de la population qui ne se reconnaît pas dans ces termes hétéronormatifs-patriarcaux-binaires-genrés-offensants ?

Tu parles d’une imbécillité !

Elle est « fluide », Magalie Lépine-Blondeau, avec ses seins rebondissants ?

Il est fluide, Roy Dupuis, avec sa barbe blanche ?

L’Académie nous dit que c’est pour faire partie de la « mouvance », pour refléter « l’air du temps » et pour s’aligner sur ce que font les Grammys ou les MTV Video Music Awards. Ouains pis ? C’est pas parce que les anglo-saxons sont pris dans une mouvance woke d’effacement des sexes qu’on est obligés d’embarquer dans ce train-là !

On nous casse les oreilles depuis des années avec l’importance de la parité hommes-femmes. Et là, beding, bedang, on nous dit qu’il n’y a tout simplement plus de femmes et d’hommes ?

Branchez-vous ! Vous voulez une représentation équitable des artistes femmes et des artistes hommes, ou vous voulez effacer les différences hommes-femmes ?

Je vous fais une prédiction. Aux prochains Gémeaux, s’il y a huit hommes en nomination pour le meilleur rôle dramatique, les comédiennes vont hurler. Ça va être le gros bordel.

Et tout d’un coup, on va se dire que finalement, le gros bon sens n’est pas si fluide que ça.

UNE DÉCISION DE L’ACADÉMIE

Le plus étrange dans cette histoire, c’est que Radio-Canada n’avait pas encore annoncé officiellement qu’il y aurait des Gémeaux en 2023...

J’ai demandé à Marc Pichette, directeur de la Promotion et des Relations publiques, si Radio-Canada avait été informé de ces catégories non genrées.

Il m’a répondu : « Nous savions que l’Académie souhaitait procéder à une refonte (diminution du nombre de prix). Nous avons été informés de l’ensemble de leur refonte via leur communiqué émis hier ».

Radio-Canada, qui est le coproducteur/diffuseur du Gala des Gémeaux, a appris en même temps que vous et moi que le masculin et le féminin disparaissaient.

C’est... spécial !