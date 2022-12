Pierrette Gilbert



Le 19 décembre 2022, est décédée paisiblement et entourée de ses enfants, Mme Pierrette Gilbert, mieux connue sous le nom de Mme B., demeurant à Alma. Elle était l'épouse de feu M. Camillien Bolduc et la fille de feu M. Philippe Gilbert et de feu dame Gilberte Tremblay.La famille recevra les condoléances, le jeudi 22 décembre 2022 de 19h à 21h et le vendredi 23 décembre 2022 à compter de 9h à laMme Gilbert a été confiée au crématorium et ses cendres seront déposées au columbarium Lac St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves Bolduc (Chantal Trépanier), Guylaine (feu Laurient Perreault), Carl (Sonia Tremblay) et Manon (Denis Veilleux) ;ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Maude), Marjorie, Charles (Louis-Maxim), Sunny, Jonathan (Catherine), Julien, Simon-Pierre (Kim), Philippe, Christopher (Annie-Pier) et Gabrielle (Michaël) ;ses arrière-petits-enfants : Mia-Rose, Magalie, Élie, Josiane, Vincent, Léo, Laurence, Sidney et Henri.Elle était la sœur de : feu Béatrice Gilbert (feu Roméo Simard), feu Jean-Luc (feu Fleurette Bolduc), feu Rose-Ange (Martin Bolduc), Lucie (Guy Côté), feu Laurette (Philippe Gagnon), Paul (Gervaise Larouche) et feu Bertrand (Lise Duchesne).Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc ; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s, dont un ami proche de la famille M. Pierre Gingras.Pionnière du restaurant Goofy et travailleuse acharnée, elle laissera une trace dans le cœur de plusieurs employés et clients des 36 dernières années.La famille tient à remercier Dr Suzanne Tremblay pour les bons soins prodigués à Mme Gilbert.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Jean-Allard pour la cause de l'autisme, 415, rue Racine Est, Chicoutimi, G7H 1S8, don en ligne : https://autisme02.com/.