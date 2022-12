[BALADO] La Zone payante: le dernier droit dans la course aux séries dans la NFL

Plus que trois matchs à jouer pour les 32 équipes et seulement cinq d’entre elles sont officiellement éliminées de la course aux séries. Ça va jouer du coude pendant le temps des Fêtes et La Zone payante se prononce sur les clubs qui seront de la grande danse en janvier.

Dans la conférence américaine, seuls les Bills et les Chiefs sont qualifiés. Plusieurs équipes cognent à la porte, mais les jeux ne sont pas encore faits. Certains comme les Bengals ont le vent dans les voiles, mais d’autres comme les Titans perdent du terrain. Que penser des Dolphins, Jets et Patriots? Il faudra vite se ressaisir! Nos analystes se mouillent sur les équipes qu’ils voient en séries avec de potentielles surprises.

Dans la conférence nationale, déjà quatre équipes sont qualifiées avec les Eagles, Vikings, 49ers et Cowboys. Qui gagnera les deux derniers billets comme deuxièmes as et qui s’en sortira au sommet de la division de la honte dans le Sud? Les Buccaneers de Tom Brady vont-ils s’accrocher? On répond à ses questions.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Parlant de Brady, nos auditeurs se demandent cette semaine si le format des séries devrait être revu et où pourrait aboutir le célèbre quart-arrière l’an prochain s’il désire poursuivre sa carrière. On répond aussi à plusieurs autres questions.

Avec un menu chargé pour samedi et dimanche à l’occasion de Noël, nos deux acolytes y vont bien sûr de leurs prédictions.

Et vous ne pensiez quand même pas qu’on oublierait de parler de la fin de match spectaculairement atroce des Patriots! Le tout dans une section spéciale «Au Bar!»...

Joyeuses Fêtes et merci de répandre la bonne nouvelle concernant La Zone payante!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette