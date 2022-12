Biodiversité: le gouvernement abandonne le projet de mine de charbon Sukunka

Le gouvernement fédéral a renoncé à un projet de mine de charbon à ciel ouvert pour des raisons environnementales, une victoire pour la préservation biodiversité en Colombie-Britannique.

«Le gouvernement du Canada a déterminé que les importants effets environnementaux négatifs du projet de mine de charbon Sukunka [...]ne peuvent pas être atténués. Pour cette raison, le projet ne peut pas aller de l'avant», a informé le gouvernement du Canada par voie de communiqué mercredi.

Le rapport d'évaluation de la Colombie-Britannique a conclu que le projet aurait des impacts négatifs sur l’habitat du caribou des montagnes du Sud

Le risque de rejet de mercure et de sélénium dans les plans d'eau locaux a également pesé dans la décision ainsi que la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones.

L’entreprise Glencore avait proposé la construction et l'exploitation d'une mine de charbon métallurgique à ciel ouvert située à environ 55 kilomètres au sud de Chetwynd et à 40 kilomètres à l'ouest de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Le projet aurait produit trois millions de tonnes de charbon cokéfiable dur par an pour l'exportation vers les marchés étrangers.

«Cette décision n'empêche pas Glencore ou d'autres promoteurs de soumettre de nouvelles propositions et n'exclut pas d'autres développements potentiels», a indiqué le gouvernement.