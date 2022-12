Des bornes de recharge pour véhicules électriques plus efficaces

L’entreprise québécoise Bornes Québec souhaite révolutionner le réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques au Québec en lançant des boîtiers dits intelligents, qui incluent un système de satellites.

C’est le fruit d’un partenariat avec la compagnie finlandaise Kempower, l’un des plus importants joueurs d’Europe en électrification des transports.

«Le pistolet d’une borne traditionnelle ne fait pas la différence entre les véhicules. Si un véhicule peut accueillir seulement une charge de 50 kWh, l’énergie non utilisée est perdue. Avec nos satellites intelligents, seule la charge requise est déployée. L’énergie est donc conservée dans le boîtier de puissance pour distribuer aux autres charges», a expliqué le directeur général de Bornes Québec, Guy Lamarche.

La technologie a déjà été éprouvée ailleurs dans le monde. Elle est conçue pour s’adapter et évoluer dans le temps sans que l’on ait besoin de changer le système. Les satellites sont beaucoup moins encombrants et plus légers que les bornes traditionnelles. Ils peuvent s’installer dans un espace plus restreint.

L’entreprise innovante basée à Victoriaville espère bien tirer son épingle du jeu dans le marché, en sachant qu’en 2030, 30% du parc de véhicule devrait être électrique au Québec. Elle s’affaire déjà à la planification de projets d’électrification auprès de plusieurs entreprises et organismes.