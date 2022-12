Délit de fuite mortel: des funérailles émouvantes pour la réfugiée ukrainienne de 7 ans

Les funérailles de la petite Mariia, 7 ans, happée mortellement alors qu’elle se rendait à l’école dans le quartier Centre-Sud, se sont déroulées mercredi matin, dans la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie dans Rosemont.

• À lire aussi: Funérailles de la fillette ukrainienne: des adieux déchirants à Mariia

• À lire aussi: Fillette tuée à Montréal: du champ de bataille en Ukraine aux funérailles de son enfant

• À lire aussi: Fillette ukrainienne tuée à Montréal: le présumé chauffard remis en liberté

Les parents de la fillette, ainsi de son frère et sa sœur étaient sur place pour lui dire un dernier au revoir. Le papa, Andrii Legenkovska a pu être rapatrié d’Ukraine il y a quelques jours pour assister à la cérémonie.

Il a pris la parole pour parler de sa fille et pour remercier la population du soutien qu’elle leur avait apporté. Plus de 150 000$ en dons ont été amassés afin de les aider à traverser cette épreuve et refaire leur vie.

Une cinquantaine de personnes étaient sur place, que ce soit de la communauté ukrainienne, et du quartier où réside la mère et ses enfants.

«En ce moment, le plus important, c’est l’amour qui sera apporté à la famille. J’étais là hier, et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui, pour donner de l’amour à la famille» a commenté une dame à l’extérieur de l’Église.

Le petit cercueil blanc est sorti de la cathédrale un peu avant-midi sous le regard des gens venus apporter leur soutien à la famille.

Le jeune père ukrainien compte demeurer auprès de sa famille, ici à Montréal, avant de repartir vers l’Ukraine.

«Il va rester ici deux ou trois mois, mais il prévoit ensuite retourner défendre sa ville natale et son pays», a mentionné sa femme Galyna Legenkovska.

Photo fournie par un proche de la famille

La mère, le jeune frère et la sœur plus âgée de Mariia resteront à Montréal, ville qu’ils considèrent dorénavant comme chez eux.

Malgré le chagrin immense, la mère de la fillette dit qu’elle n’en veut pas au chauffard qui a frappé sa fille le 13 décembre dernier.

«Je sais que c’était un accident et qu’il a une famille lui aussi. Je ne veux pas qu’il souffre à son tour», a-t-elle commenté.

Rappelons que l’automobiliste est maintenant accusé de délit de fuite causant la mort.