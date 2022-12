Des séries pour tous les goûts à voir en rafale sur la plateforme Vrai pendant les Fêtes

Le temps des Fêtes est principalement synonyme de partys, mais il représente également l’occasion parfaite de rester en pyjama pour regarder vos émissions préférées.

Quel bonheur de dévorer les épisodes d’une série coup de cœur le lendemain de Noël, tout en savourant un délicieux café ou chocolat chaud! Ça tombe bien, la plateforme Vrai vous offre une programmation riche et diversifiée qui promet de vous tenir en haleine pendant vos journées cocooning.

Des séries de type style de vie, documentaire, compétition, téléréalité, humour, docu-réalité, rénovation, crime et enquête, Vrai propose une variété de contenus en français pour tous les goûts, à consommer sur demande et sans limites!

Voici 6 productions originales à regarder en décembre:

1. Canadiens Nordiques - La rivalité

Les matchs Canadiens-Nordiques ont enflammé le Québec pendant 15 ans, alors que les deux clubs de hockey se sont influencés, bousculés et stimulés. Du débat entourant le but d’Alain Côté à la bagarre du Vendredi saint, en passant par la défection des Stastny, l’affaire Lindros et le recrutement de Maurice Richard par les Nordiques, revivez les moments charnières de l’une des plus importantes rivalités sportives en Amérique du Nord.

2. Le meilleur pâtissier du Québec - saison 2

Pour la deuxième saison de cette compétition culinaire – qui vous mettra l’eau à la bouche! –, les animateurs Marie-Ève Janvier et Joël Legendre accueillent 10 nouveaux pâtissiers amateurs. Ces derniers s’affronteront lors de défis hauts en couleur et rivaliseront de prouesses culinaires afin d’être élu Meilleur pâtissier du Québec.

3. Les grands bien-cuits COMEDIHA! - saison 2

À nouveau, des personnalités du milieu artistique s’amusent à «roaster» des icônes de l’humour. Entouré d’amis et de collègues, l’invité donne la réplique puisque c’est lui qui a le dernier mot après tout. Au programme pour cette deuxième saison: Normand Brathwaite, Michel Barrette, Martin Matte et Cathy Gauthier.

4. Le voyeur pyromane

Cette série documentaire, qui retrace les événements d’octobre 1980, promet de vous tenir en haleine. Un voyeur pyromane s’en prend à de jeunes femmes et sème la terreur à Québec, alors qu’il met le feu à leur lit en allumant leurs sous-vêtements. Au moment où les policiers travaillent minutieusement pour l’identifier, un meurtre survient...

5. Les pros du pick-up

Vous êtes passionné de «pick-ups» modifiés comme Hugo Girard? Laissez-vous séduire par cette série qui vous emmène à la découverte du quotidien de spécialistes qui réalisent des projets de réparations et de modifications sur mesure. Ces mécaniciens vous prouveront que rien n’est à leur épreuve!

6. Les marieuses

Entrez dans le quotidien de Valérie, Marilyn et Andrée-Anne, trois organisatrices de mariage professionnelles et passionnées. Non seulement ces entrepreneures connaissent les tendances et les meilleurs fournisseurs, mais elles ne comptent pas les heures afin de faire du mariage de leurs clients le plus beau jour de leur vie.

Découvrez également ces 2 productions originales qui débarqueront sur Vrai en janvier:

1. Espaces - saison 2, dès le 10 janvier

Pour cette deuxième saison, l’animatrice Sarah-Jeanne Labrosse ira à la rencontre de nouveaux propriétaires de maisons extraordinaires, des Maritimes à Toronto, en passant par les Cantons-de-l’Est et Montréal.

2. Avec pas de plan!, dès le 31 janvier

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge se lancent dans la construction d’une minimaison sur un terrain uniquement accessible par bateau. Suivez le couple dans ce projet qui a pour objectif de créer un havre de paix pour décrocher en famille, loin de la vie souvent trop chargée.

