Emily retrouve son charme...

Après une deuxième saison ennuyeuse, Emily in Paris retrouve aujourd’hui son lustre, ses couleurs et son charme, juste à temps pour une nouvelle fournée d’épisodes. Le plaisir coupable à dévorer goulûment — et sans modération — pendant le congé des Fêtes, quoi.

Vous connaissez Emily Cooper ? Cette jeune Américaine expatriée à Paris par l’agence de marketing qui l’embauche tente de naviguer dans les aléas de la vie française depuis maintenant trois saisons. Triangles amoureux, dilemmes professionnels, faux pas linguistiques et choix vestimentaires audacieux ponctuent chaque épisode relayé sur la plateforme Netflix depuis octobre 2020.

La troisième saison, accessible à compter d’aujourd’hui, ne réinvente pas la formule ni les thèmes usuels. Notre héroïne se retrouve ici à un carrefour dans différents secteurs de sa vie, tant professionnelle qu’amoureuse. Poursuivra-t-elle sa relation avec Alfie ? Réussira-t-elle à recoller les morceaux de l’agence Savoir après le départ de son équipe entière ? Réussira-t-elle à former une phrase entière dans la langue de Molière ? Ces réponses viendront, égrainées à travers les dix épisodes d’une trentaine de minutes chacun.

Même si Emily in Paris n’innove en rien ou même si elle ne sort pas des sentiers battus avec ses nouvelles intrigues, elle remplit parfaitement bien son mandat principal, soit celui de divertir.

Oui, on tique toujours à entendre cette chère Emily s’exprimer dans un français exécrable après une année entière passée à Paris. Et oui, on se demande encore comment elle fait pour se permettre une garde-robe aussi extravagante, aussi chic avec son salaire de directrice de comptes dans une agence de marketing.

Mais, cette fois-ci, on accepte de passer outre à ces détails qui accrochent, complètement subjugué par le charme d’Emily et sa bande. Car Lily Collins brille toujours autant dans les tenues griffées du personnage-titre.

Ashley Park (attachante Mindy, meilleure amie de l’héroïne) voit pour sa part ses talents beaucoup mieux exploités. Et Kate Walsh revient plus décalée et hilarante que jamais en patronne névrosée.

Bref, si vous êtes en quête de réflexion profonde sur la nature humaine ou les grands enjeux sociétaux, vous voudrez probablement passer votre tour.

Mais si vous cherchez un plaisir coupable parfait pour un marathon d’écoute entre deux repas des Fêtes bien copieux, Emily in Paris est la réponse toute désignée.

La troisième saison d’Emily in Paris est maintenant accessible sur Netflix.