Il faut apprendre à vivre avec ses décisions

J’ai lu avec beaucoup d’attention ce matin la lettre signée par « Anonyme », cette dame qui vous racontait avoir quitté le conjoint avec qui elle vivait depuis 11 ans parce qu’elle ne trouvait plus aucun intérêt en sa compagnie. S’étant éprise de cet homme alors qu’elle le savait de nature pantouflarde et qu’elle avait toujours besoin de piquant dans sa vie, elle sentait désormais un grand besoin d’aller voir ailleurs si l’herbe était plus verte, et avait choisi de le quitter.

Malgré que ce monsieur ait tout fait pour la retenir et que sa propre fille à elle lui ait dit qu’elle faisait fausse route en agissant de la sorte, elle est partie quand même. À peine six mois plus tard, réalisant avoir commis une grave erreur, elle lui a proposé de revenir au bercail. Le problème s’est amplifié quand le monsieur lui a demandé six mois de réflexion avant de lui donner une réponse, parce qu’il avait deux candidates en vue, prêtes à la remplacer adéquatement dans sa vie.

J’ai vécu la même affaire que lui il y a quelques années, et sans vouloir faire perdre tout espoir à cette femme, j’ai choisi de ne pas retourner avec celle qui m’avait laissé. Cinq ans plus tard, je suis en couple avec quelqu’un en qui j’ai confiance, et mon ex, elle, erre toujours sans avoir trouvé mon équivalent.

Vous avez bien fait Louise de prendre la peine de lui noter que ce temps de réflexion devrait lui servir à réaliser de son côté que l’homme qu’elle allait retrouver, s’il décidait de revenir avec elle, serait le même que celui qu’elle avait quitté, avec ses qualités, mais aussi ses défauts.

Il s’adonne que la mienne aussi m’avait trouvé ennuyeux à la longue, et comme il y avait peu de chance que je devienne soudain un animateur de party, j’ai préféré m’éloigner d’une femme qui ne m’aimait pas tel que j’étais. Et je crois avoir bien fait. Car celle qui est dans ma vie aime autant la routine que moi. Une femme adulte doit parfois apprendre à ses dépens que les décisions qu’elle prend ne relèvent que d’elle, et qu’elle doit accepter d’en payer le prix. À bon entendeur, salut !

Un homme heureux

Je pense qu’elle en mesurait toutes les conséquences, mais qu’elle aurait bien voulu que je lui indique une façon habile et simple pour se racheter, ce que je ne pouvais malheureusement pas faire.