Il y a 100 ans, la basilique de Québec était détruite par les flammes

Il y a 100 ans, un 22 décembre peu après minuit, quatre parlementaires revenant de l’Assemblée nationale aperçoivent des flammes à la basilique-cathédrale de Québec. En moins de deux heures, le plus vieux bâtiment religieux en Amérique du Nord, qui fait encore aujourd’hui la fierté de Québec, sera transformé en amas de ruines.

« Ce matin, on ne voit plus de cet édifice historique, qui attirait le premier l’attention des milliers de touristes qui visitaient Québec tous les ans, que les murs calcinés et le clocher tombé en travers de la rue Buade », peut-on lire dans L’Action catholique du 22 décembre 1922.

L’incendie a causé des dommages épouvantables, comme en témoignent des photos prises à l’intérieur dans les jours suivants.

Photo fournie par les Archives de la Ville de Québec

Plusieurs œuvres d’art ont été détruites. On a pu sauver les « Saintes Espèces », soit ce qui se trouvait dans le tabernacle, mais c’est à peu près tout.

« Un bruit sourd se fait entendre, semblable au grondement de la foudre, à 2 h 20 ; ce sont les cloches qui tombent. Dès lors, les deux tours de la cathédrale sont dévorées par les flammes », rapportait encore L’Action catholique.

Moins de deux heures plus tard, le clocher s’ébranlait, manquant d’écraser un pompier et son chef. Puis, le feu était déclaré sous contrôle.

On a continué d’arroser les débris jusqu’au lendemain, sous les regards affligés d’une foule immense.

Droit au cœur

Heureusement, l’intervention rapide et efficace des pompiers de Québec, relatée dans l’ouvrage Incendies et pompiers à Québec, 1640/2001, d’Alain Grenier, a permis d’éviter que les flammes ne se propagent au Séminaire et à d’autres édifices environnants, qui avaient été évacués. Personne n’a été blessé.

Photo fournie par les Archives de la Ville de Québec

Mais la catastrophe a frappé droit au cœur les gens de Québec, attachés à ce bâtiment qui a célébré sa première messe dès 1650.

Le choc est d’autant plus grand que quelques mois auparavant, à une époque où la religion catholique est omniprésente, la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré a aussi été incendiée.

Il s’agit par ailleurs d’un deuxième incendie majeur à la basilique-cathédrale de Québec, qui avait été détruite une première fois par les flammes lors du fameux siège de Québec, en 1759, rappelle David Tremblay, archiviste à la Ville de Québec.

Elle avait alors été reconstruite et même enjolivée par les célèbres menuisiers, sculpteurs et architectes Baillargé, soit Jean, son fils François et son petit-fils Thomas.

Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, les Baillargé avaient suivi les plans conçus par l’ingénieur du roi, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, qui avait procédé à son agrandissement quinze ans auparavant.

Après l’incendie de 1922, l’église a été complètement refaite et restaurée presqu’à l’identique jusqu’en 1930.

Les architectes Chênevert et Roisin y ont travaillé. Sa tour-clocher sud restaurée après l’incendie date du 18e siècle, et sa façade du 19e.

Photo fournie par les Archives de la Ville de Québec

Classée immeuble patrimonial, la basilique-cathédrale se dresse toujours aujourd’hui face à l’hôtel de ville de Québec et aux côtés du Séminaire de Québec.

Ku Klux Klan suspecté

De nombreuses rumeurs ont par ailleurs circulé à l’époque pour tenter d’expliquer l’incendie, comme on peut l’apprendre dans un documentaire présenté par la Ville de Québec et qu’on peut visionner sur la chaîne YouTube QuébecVille.

Le commissaire aux incendies a d’abord conclu qu’il pouvait s’agir d’un phénomène de « combustion spontanée ».

Puis on a pensé que le Ku Klux Klan, qui dénonçait la religion catholique, pouvait être responsable de plusieurs incendies de bâtiments religieux au Québec, dont celui-là.

Enfin, un Américain incarcéré dans l’Ohio, Ray Marsden, a affirmé avoir incendié plusieurs églises au Québec, dont la basilique-cathédrale de Québec et la cathédrale de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Toutefois, le pilleur n’a jamais été accusé de ces crimes, faute de preuves.