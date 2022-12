L'arme inattendue du Rocket pourrait-elle délivrer le CH?

Parmi les belles histoires chez le Rocket de Laval, cette saison, l’arrivée de Nicolas Beaudin a été un ajout bénéfique tant pour l’organisation que pour un espoir qui broyait du noir dans l’Illinois.

Mécontent dans l’organisation des Blackhawks de Chicago, qui l’a sélectionné au premier tour en 2018 lors du règne de Stan Bowman, le jeune défenseur est maintenant une pièce-clé dans l’engrenage du club-école des Canadiens de Montréal. Une fusée d'un bout à l'autre de la patinoire à forces égales comme sur le jeu de puissance.

Ci-dessus, Nicolas Beaudin déploie sa vitesse et obtient son troisième point du match face aux Monsters à Cleveland.

Le patineur de Châteauguay a été parmi les arrières les plus productifs de la LAH au cours du dernier mois. Depuis le 18 novembre, il n’a été blanchi de la feuille de pointage que deux fois, pour un total de 11 points (deux buts, neuf aides). Il a tissé une séquence de quatre matchs consécutifs avec au moins un point, lors desquels il en a amassé sept.

Houle aime ce que lui offre Beaudin, qu’il qualifie de «bon fabricant de jeu, très intelligent». Il en a fait son quart-arrière sur l’attaque massive, poste qu’il a conservé même avec le retour de Justin Barron d’une blessure, et jouait tout récemment sur la première paire à cinq contre cinq.

«Présentement, je trouve qu’il va très bien sur l’avantage numérique. Il produit, s'est félicité l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, dans un entretien téléphonique depuis Syracuse, mardi. Il joue avec confiance et il obtient plus de glace. Je trouve qu’il joue bcp mieux défensivement aussi.

«C’était plus dur pour lui au début, car on avait neuf défenseurs en santé. On a eu beaucoup de blessés, donc il a eu plus de glace. C’est le "fun" de voir quand les joueurs ont des opportunités et qu’ils les saisissent.»

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a tout de même dû patienter avant d’être lancé dans la mêlée par son entraîneur-chef à son arrivée. Il est reparti à zéro. Et l'attente en a valu la peine.

«Au début, c’était un peu long, a admis au TVASports.ca celui qui a été acquis en retour de l'attaquant Cam Hillis en octobre dernier. Les entraîneurs et la direction voulaient être sûrs que je comprenais le système et que je serais prêt à jouer.

«Quand j’ai commencé, c’était deux matchs le même week-end, et "in and out" de la formation ensuite. Puis, on a eu des blessés. Depuis ce temps-là, j’ai gagné en expérience et je joue sur la première vague de l’avantage numérique depuis quelques matchs. Je joue de mieux en mieux.»

Une option sur l'avantage numérique du CH?

C’est connu, le grand club éprouve des ennuis sur son attaque massive et affiche le pire taux de réussite du circuit à 13,7%. Pourtant, deux des quatre recrues de sa brigade défensive, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj, ont un potentiel offensif à exploiter.

Serait-il fou de croire que Beaudin, qui compte 21 matchs d’expérience dans la LNH, peut aider la cause de l’attaque à cinq du Tricolore à court terme? Le principal intéressé prend un moment pour réfléchir à la question.

«Je n’y pense pas vraiment, fait-il humblement savoir. L’échange, pour moi, c’était pour repartir a zéro. Ç’a pris du temps, mais je suis de plus en plus confortable. Je m’améliore chaque jour.

«Pour moi, le but est de m’améliorer à Laval. Je suis concentré à aider l’équipe et jouer pour gagner.»

Houle offre une explication plus claire en ce qui a trait à ce scénario.

«Je pense que c’est trop tôt, prévient-il, sans écarter la possibilité pour autant. On doit continuer de l’évaluer. Il arrive que des organisations laissent aller un joueur et qu’il prenne confiance avec une autre équipe. Ça lui donne une chance de jouer dans LNH. Pour lui, ce serait une bonne chose, mais ne je pense pas qu’on est rendu là.

«C’est un super beau projet. Il doit continuer de bien défendre. Dans la LNH, tu ne dois pas juste être un défenseur offensif, tu dois être un peu des deux.»

Lancer la serviette sur un espoir de 23 ans

Écouter Houle faire l’éloge de son protégé nous porte à remettre en question la décision des Blackhawks de se départir d’un autre jeune, après Kirby Dach, quatre ans après en avoir fait le 27e choix au total. Une énigme.

Beaudin sentait depuis longtemps qu’un départ ailleurs devenait nécessaire, puisqu’il sentait qu’ils l’avaient carrément abandonné, malgré son jeune âge.

«J’ai trouvé ça rapide. J’ai seulement 23 ans, je suis encore tout jeune. Les meilleurs défenseurs connaissent leurs meilleures années à 25 ou 26 ans Je savais que j’allais avoir du succès ailleurs. Je voulais être dans cette position.

«Même dans Ligue américaine je ne jouais pas bcp. J’avais trop de potentiel à exploiter pour rester (à Rockford).»

«Je n’ai aucune idée ce que Chicago pensait de lui, ajoute Jean-François Houle. Il a été deux out trois ans dans l’organisation. Parfois tu laisses aller des espoirs. Il a un bel avenir devant lui et il doit continuer à s’améliorer. Il a le temps en masse. Il aura peut-être une autre chance bientôt.»

En fin de contrat

Le contrat de Beaudin vient à échéance cet été. Il n’y a eu aucune discussion en vue d’un nouveau pacte, mais son souhait est de rester dans l’organisation du Bleu-blanc-rouge.

«C’est sûr que j’aimerais signer avec Montréal pour l’an prochain. On va voir ce qui arrivera. Ils ont des décisions à prendre avec des contrats en Ligue nationale et dans la NCAA aussi.

«Pour un Québécois, quand tu connais du succès, c’est le "fun" de jouer à la maison. C’est un rêve de faire partie de l’organisation. J’aimerais rester le plus longtemps possible.»

Houle pourrait certainement vanter les mérites de son élève aux décideurs afin qu'il poursuive son développement devant ses proches.