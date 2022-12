Le corps d'un bébé retrouvé sur une côte de Lesbos

La police portuaire a annoncé mercredi avoir retrouvé le corps d'un bébé «en décomposition avancée» sur la côte sud de l'île grecque de Lesbos, l'une des principales portes d'entrée en Europe de migrants venant de la Turquie voisine.

Retrouvé sur «la côte d'Agios Ermogenis, dans le sud de l'île, le corps a été transféré dans l'hôpital de Mytilène (chef-lieu de l'île) où une autopsie doit être effectuée», selon un communiqué des gardes-côtes.

Ce texte rappelle que 45 personnes avaient été arrêtées le 9 décembre près de cette côte, dont une femme qui avait déclaré que son bébé était tombé à l'eau avant leur débarquement sur l'île.

Un autre bébé de deux mois avait été retrouvé mort vendredi dans la même région de l'île quand un zodiac transportant des migrants, principalement originaires d'Afrique, s'était renversé. Pendant les opérations de sauvetage par les garde-côtes, 32 personnes avaient été secourues et transférées à Mytilène.

De nombreux migrants fuyant guerres et pauvreté risquent leur vie en effectuant la traversée périlleuse de quelques milles marins entre les îles grecques de l'est de la mer Égée et la Turquie, située en Méditerranée orientale.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 368 personnes ont péri ou sont portées disparues en Méditerranée orientale depuis le début de l'année jusqu'ici, contre 111 au total en 2021.