Le droit de choisir le célibat

Contrairement à la plupart de mes amies, je n’ai jamais eu comme objectif de vie d’être en couple et d’avoir des enfants. J’ai bien eu quelques relations qui se sont étirées dans le temps entre 20 et 45 ans, mais à aucun moment je n’ai été assez attachée à un homme pour avoir envie que ça dure toute la vie.

Je sais que ça peut paraître suspect aux yeux de certains de vos lecteurs qui peuvent en conclure que je dois être laide et plate comme femme pour parler ainsi. Eh bien non, qu’ils se détrompent, je suis attrayante et plaisante à côtoyer, mais je n’ai jamais eu envie de m’astreindre à une vie de famille comme la plupart de mes amies. Et je ne viens pas d’un milieu d’extraterrestres pour penser ainsi, puisque mes parents ont été 50 ans ensemble avant de mourir, et que mon frère a une famille, tout ce qu’il y a de plus normale. Comment convaincre le monde qu’on peut être célibataire et heureuse quand même ?

Libre à 50 ans

Il existe encore de nombreux tabous entourant ce qu’on appelait jadis les « vieilles filles ». Pour trouver des arguments à opposer à vos détracteurs, je vous propose la lecture d’un essai paru dernièrement sur le sujet sous la plume de Marie Kock qui a pour titre « Vieille fille libre et sans compromis ».