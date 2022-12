Les Gémeaux contre les femmes, et contre les hommes

C’était une décision idiote, et pourtant, elle était prévisible : les Gémeaux ont décidé d’en finir avec les prix d’interprétation pour les hommes et les femmes.

Désormais, ils décerneront des récompenses unisexes. Ou, comme on dit avec le jargon de l’époque, des prix «non genrés».

Car tel est le sens de la décision des Gémeaux : les prix réservés aux interprètes masculins et féminins ne seraient pas assez inclusifs. Ils ne seraient pas ouverts aux personnes «non binaires» et excluraient ceux qui voudraient se dérober au masculin et au féminin.

Il s’agit d’une très petite minorité? Qu’importe! C’est à partir d’elle qu’il faut refaire la loi et les règles.

Alors ces prix seront abolis.

Derrière cela, on trouve la grande obsession de notre époque : pour fabriquer une humanité inclusive, il faudrait sacrifier les identités historiques et naturelles.

Genre

Il faudrait même en finir avec la référence avec l’homme et la femme, catégories trop contraignantes ne permettant pas à la «fluidité de l’identité de genre» de se déployer.

L’humanité devrait être fluide : c’est ainsi qu’elle se libérera du passé.

La libération humaine culminera dans la flaque finale, où triomphera une humanité vaseuse, où personne ne sera homme, femme, Occidental, Asiatique, Latino ou Africain, où personne ne sera rien.

Revenons-en aux Gémeaux : ils croient faire une bonne action en abolissant la référence à l’homme et à la femme.

C’est pour la même raison qu’en d’autres lieux, on a décidé d’effacer la référence au père et à la mère, pour les remplacer par «parent 1» et «parent 2».

Poursuivons les exemples : des hôpitaux britanniques ont décidé de bannir, ces derniers mois, la référence au lait maternel : le terme serait discriminatoire pour les trans. Mieux vaudrait parler de «lait humain».

C’est toujours pour cette raison que dans le sport, on en a trouvé pour fondre dans une même catégorie les athlètes masculins et féminins. Problème : cela désavantage structurellement les femmes qui, quoi qu’en disent les théories fumeuses, ont une anatomie distincte de celle des hommes.

Posons une drôle de question.

On nous parle sans cesse de parité. Comment y parvenir si les sexes n’existent pas et que tout relève du ressenti? Que me répondre si, pour me donner un avantage supplémentaire en candidatant à un poste, je déclare soudainement que je suis une femme, parce que je me ressens tel cette journée-là?

Plus sérieusement, comment faire des refuges pour les femmes violentées s’il suffit qu’un homme se dise femme pour pouvoir les intégrer?

Déconstruction

Simplement dit, déconstruire les hommes et les femmes ne consiste pas à servir l’inclusion, mais à exclure la réalité de notre raisonnement.

Au final, dans le cas des Gémeaux, ce sont les artistes qui payeront le prix de cette disparition des prix masculins et féminins.

Je crains toutefois qu’ils n’osent le dire publiquement, de peur de mal paraître devant les nouveaux curés, qui pratiquent l’intolérance au nom de la tolérance.