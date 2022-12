Les Red Wings débloquent contre le Lightning

Le capitaine des Red Wings de Detroit, Dylan Larkin, a mené par l’exemple en inscrivant deux buts pour mettre fin à une séquence de six revers de l’équipe, mercredi soir. La formation du Michigan s’est défaite du puissant Lightning de Tampa Bay par la marque de 7 à 4, au Little Caesars Arena.

Les Wings étaient en quête de solutions, et l’occasion était belle contre les «Bolts», que les hommes de l’entraîneur-chef Derek Lalonde avaient vaincus le 6 décembre avant d’amorcer leur série malheureuse.

Larkin a donné les devants 3 à 2 aux siens en début de deuxième période, puis il a ajouté le filet de la victoire en milieu de troisième vingt. L’Américain a fait très mal au Lightning, mais surtout au gardien Brian Elliott, qui a paru faible sur un tir avec peu d’angle du joueur de centre.

Tampa Bay n’allait pas laisser les Red Wings s’en tirer à si bon compte. Nikita Kucherov a réduit l’écart pour mettre de la pression, mais David Perron a touché la cible en filet désert, aidé de Larkin. Michael Rasmussen, avec son deuxième de la rencontre, a aussi secoué les cordages d’une cage abandonnée.

Olli Maatta et Elmer Soderblom ont été les autres buteurs de l’équipe locale, tandis que Brayden Point, Alex Killorn et Ross Colton ont répliqué. Ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté du Lightning, mais les joueurs se sont butés au gardien Ville Husso, qui a effectué 34 arrêts.

Les Devils jouent un tour aux Panthers

Comme les Red Wings, les Devils du New Jersey devaient mettre un terme à une séquence de six défaites. Ils y sont arrivés en battant 4 à 2 les Panthers de la Floride.

Jesper Bratt a fait scintiller la lanterne deux fois pour égaliser chaque fois la marque. Yegor Sharangovich a habilement fait dévier un lancer de la ligne bleue de Jonas Siegenthaler pour placer les Devils devant pour de bon en troisième période.

MacKenzie Blackwood, lui, est de retour avec le grand club après un passage dans la Ligue américaine. Vaincu la veille par les Hurricanes de la Caroline, le portier de 26 ans a rebondi en bloquant 34 lancers des «Cats».

Eric Staal, lui, commence à retrouver ses réflexes de marqueur chez les Panthers. Après avoir été blanchi à ses 21 premiers matchs de la saison, l’ancien capitaine des Hurricanes a marqué trois fois en décembre, et surtout, dans deux matchs consécutifs après sa réussite de lundi contre les Bruins de Boston. Staal n’avait pas de point non plus avant ce mois-ci. Il en compte désormais huit en 11 duels.

Eetu Luostarinen a aussi marqué pour la Floride, et Tomas Tatar a complété le pointage dans un filet désert.