L’IPC augmente de 6,8 % d'une année à l'autre

Le taux d’inflation s’est établi à 6,8% d'une année à l'autre en novembre, après une hausse de 6,9% enregistré en octobre, selon les dernières données de Statistique Canada publiées mercredi.

• À lire aussi: L’inflation pourrait donner 125 M$ en trop-perçus à Hydro-Québec

Selon l’agence fédérale, le ralentissement de la croissance des prix de l'essence et des meubles a été en partie contrebalancé par une croissance plus rapide des coûts de l'intérêt hypothécaire et du loyer.

Sans les aliments et l’énergie, les prix ont progressé de 5,4% d’une année à l’autre en novembre, après avoir enregistré une hausse de 5,3% le mois précédent.

L’essence en baisse

Sur une base mensuelle, le coût de l’essence a diminué de 3,6% pour le mois de novembre, après un bond de 9,2% qui avait été enregistré en octobre.

«La réouverture de raffineries dans l'Ouest des États-Unis a contribué à la baisse des prix en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba», a expliqué Statistique Canada.

D'une année à l'autre, les prix de l'essence ont bondi de 13,7 % en novembre.

Les prix à l’épicerie toujours élevés

Le coût du panier d’épicerie n’a pas diminué en novembre puisqu’une augmentation de 11,4 % a été perçue d'une année à l'autre en novembre, après avoir augmenté de 11 % en octobre.

Une accélération a été constatée chez certains produits, dont les boissons non alcoolisées (+19,4%), les fruits frais (+11%) et la viande (+6,2%).

La grippe aviaire a eu un impact important sur le coût du poulet, qui a augmenté de 9,3% entre novembre 2021 et novembre 2022.

Les graisses et les huiles comestibles (+26%), le café et le thé (+16,8%), les œufs (+16,7%) et les produits céréaliers (+15,7%) ont aussi affiché une hausse importante.

Les prix du logement accélèrent leur croissance

La pression exercée par les indices du coût de l’intérêt hypothécaire et du loyer a joué sur celui du logement, qui a progressé de 7,2% d’une année à l’autre en novembre.

Le coût de l’intérêt hypothécaire a ainsi connu une hausse de 14,5% en novembre contre 11,4% en octobre, quand l’indice du loyer a augmenté de 5,9% entre novembre 2021 et novembre 2022. Au Québec, le prix du loyer a bondi de 5,3%.