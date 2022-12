L'Occident ne fait plus rêver la planète comme avant

Cette semaine, la Chine et la Russie vont participer à des manœuvres militaires conjointes.

Ça, c’est comme si Steve, de la classe de 3e secondaire, et Kevin, de la classe de 4e secondaire, s’associaient pour terroriser l’école au complet.

On n’a pas vu pareille menace à la démocratie depuis les frères Tadros.

LES LUMIÈRES S’ÉTEIGNENT

S’il y a une chose que nous avons apprise au cours des dernières années, c’est que les valeurs occidentales ne font plus rêver la planète comme avant.

Terminée, l’époque où la révolution des Lumières éclairait le monde entier ! Où l’Occident apparaissait comme un phare au milieu des ténèbres !

Où Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu étaient perçus comme des libérateurs !

Où la Déclaration des droits de l’Homme était considérée comme la plus grande invention depuis la roue, l’horizon indépassable de l’Histoire des idées, le boutte du boutte !

Où Napoléon entrait avec ses troupes en Italie, en Russie, même en Égypte afin d’imposer la liberté au bout du fusil !

Aujourd’hui, de plus en plus de pays nous regardent avec mépris et nous disent : « Euh, merci, mais non, merci. Vos valeurs, vous pouvez les garder. Elles ne nous intéressent pas. La compassion, le dialogue, la tolérance, la recherche de compromis, le respect des minorités et la défense des droits individuels, c’est peut-être bien pour vous, mais nous, ça nous passe 10 000 pieds par-dessus la tête.

« On a pu s’en passer pendant 267 ans, et on va continuer de le faire ! Don’t call us, we’ll call you... »

C’est le cas de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, d’une bonne partie de l’Afrique et du monde arabo-musulman.

Même aux États-Unis, des millions de personnes préfèrent voter pour un bouffon qui se déguise en superhéros et qui encourage des complotistes à prendre d’assaut le Capitole et à ne plus respecter la Constitution plutôt que soutenir un partisan de la démocratie !

LE NOUVEAU SHÉRIF

Non seulement l’Occident n’est plus prêt à prendre les armes comme jadis pour défendre ses valeurs, mais il voit son autorité morale fondre comme neige au soleil !

Comme on dit dans les vieux westerns : « Un nouveau shérif est arrivé en ville ! »

La semaine dernière, le magazine Time a nommé Volodymyr Zelensky « Personnalité de l’année ».

Certes, on l’aime bien, le président de l’Ukraine, il nous donne une sacrée leçon de courage et de résilience, mais la Personnalité de l’année, la vraie, en termes de pouvoir et d’influence, ce n’est pas Zelensky, c’est Vladimir Poutine !

C’est Poutine qui est en train de refaçonner le monde, c’est lui qui change les règles du jeu et qui donne le « la ». Les autres pays ne font que réagir !

TOURNER À VIDE

Il faut dire que notre « Révolution des droits de la personne » qui a fait tant de jaloux commence à tourner à vide et à se mordre la queue.

Les gens regardent ce qui se passe en Occident et font des grimaces.

C’est ça votre paradis ? Des fusillades, de la pauvreté, un système public qui craque de partout, des débats stériles, une épidémie de dépressions chez les enfants et l’éradication des sexes ?

Euh... Non, merci !