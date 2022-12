Malgré la poursuite de 100 000$ contre elle, la présumée victime du cardinal Marc Ouellet persiste et signe

La présumée victime du cardinal Marc Ouellet ne baisse pas les bras malgré la poursuite de 100 000$ pour diffamation dont elle fait l’objet et compte mener à terme son combat, a-t-elle confié ce matin.

«Je survis. Je vis au jour le jour», a lancé celle qui est appelée Mme F, pour protéger son anonymat, lors d’une entrevue conjointe à TVA Nouvelles et au Journal.

Le 16 août, 101 présumées victimes -elles sont maintenant 134 depuis le 1er décembre- ont lancé une action collective contre une centaine de prêtes et de personnes du diocèse de Québec pour des gestes allégués commis entre 1942 et 2018.

Du nombre, Mme F reproche au cardinal Ouellet des «attouchements non sollicités et des commentaires déplacés la mettant mal à l’aise au point d’arrêter de participer aux évènements» qui auraient été commis à quatre moments de 2008 à 2010 alors qu’elle était stagiaire au diocèse.

Trois jours plus tard le cardinal niait en bloc les accusations. Finalement, le 13 décembre, il déposait une plainte de 100 000$ en diffamation contre Mme F.

Parcours

«J’ai déposé plainte il y a deux ans au comité-conseil du diocèse de Québec. Mon identité était connue d’eux, mais je n’avais pas encore nommé la personne je dénonçais les gestes. Les choses se sont déroulées rapidement ensuite», raconte-t-elle.

Face au comité elle s’est senti «dans le vide, sans réponse à mes questions, ne sachant pas trop ce qui allait arriver. C’était un peu du nouveau pour eux de ce que je comprenais.»

«Je me présentais là en état de recherche, de questionnement. Je me suis laissé porter par ça. Si c’était à refaire, je ne le referais pas», ajoute celle qui est toujours agente de pastorale.

Une plainte au pape lui a laissé la même impression après la rencontre à distance avec la personne chargée de la traiter.

Pour ce qui est des fuites qui ont permis au cardinal Ouellet de l’identifier et de la poursuivre, elle ne sait pas d’où elles viennent, mais croit que le comité a respecté sa confidentialité.

«J’ai vécu différentes pressions par la suite, des menaces». Pour la suite du processus légal, elle n’a pas voulu entrer dans les détails sur les menaces, mais affirme avoir des lettres anonymes.

Sollicitation

La semaine dernière, Mme F a lancé une campagne de sociofinancement sur gofundme.

«Le but premier oui c’est d’amasser le montant demandé par son éminence. Mais l’objectif c’est aussi de rendre visible l’élan de solidarité derrière moi. C’est aussi une façon de m’appuyer pour les gens qui ne peuvent pas s’exprimer publiquement ou pour mes proches qui ne veulent pas dévoiler mon identité», précise Mme F.

