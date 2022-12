NFL: Franco Harris est décédé

L’ancien porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh Franco Harris est mort à l’âge de 72 ans de causes inconnues durant la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le Temple de la renommée du football américain.

Son décès est survenu à quelques jours du retrait de son chandail numéro 32 par les Steelers, qui avaient prévu procéder en ce sens pendant la mi-temps de l’affrontement de samedi face aux Raiders de Las Vegas.

Intronisé en 1990, Harris a passé la quasi-totalité de sa carrière avec l’organisation de la Pennsylvanie, pour laquelle il a évolué de 1972 à 1983, avant de disputer la dernière saison de son parcours chez les Seahawks de Seattle.

En 173 matchs de saison régulière, il a récolté 12 120 verges et 91 touchés en 2949 courses, ajoutant 2287 verges par la voie aérienne.

Le demi offensif a réalisé huit campagnes de 1000 verges ou plus au sol et a été invité neuf fois au Pro Bowl, étant sélectionné dans l’équipe d’étoiles de la décennie 1970 de la NFL.

Quand il a pris sa retraite, il détenait 24 records.

Également, il a contribué à quatre conquêtes du Super Bowl par les Steelers.

«Nous avons perdu un joueur de football formidable, un ambassadeur du Temple incroyable et surtout, un des gentilhommes les plus sympathiques qu’on n’ait jamais rencontrés. Franco a non seulement eu un impact sur son sport, mais il a exercé une influence positive sur la vie de beaucoup de gens», a relaté dans un communiqué le président de l’organisation, Jim Porter.

Un attrapé célèbre

Certains partisans évoquent encore, au sujet du 13e choix au total du repêchage 1972 de la NFL, la «réception immaculée», réalisée le 23 décembre 1972 dans un match éliminatoire face aux Raiders d’Oakland; la partie de samedi devait notamment servir à souligner le 50e anniversaire de ce qui fut établi à la suite d’un vote en 2020 par la chaîne NFL Network comme le plus beau jeu de l’histoire de la ligue.

Lors de cette fameuse séquence, Harris a capté une passe de Terry Bradshaw qui était initialement destiné à Frenchy Fuqua.

Le ballon a touché le casque d’un joueur adverse et le porteur de ballon l’a récupéré à seulement quelques centimètres du sol.

Il a ensuite parcouru près de 60 verges pour donner une victoire de 13 à 7 aux siens.