Pilou signe la musique d’un film de Disney +

Pendant huit jours en mars dernier, deux équipes de Los Angeles et New York se sont retrouvées dans le studio Le sanctuaire au BEAM du compositeur et réalisateur québécois Pilou, en pleine campagne, à Saint-Adrien, pour participer à l’enregistrement de la bande sonore du film américain Not Okay actuellement diffusé sur Disney +.

À leur plus grande surprise, ces équipes de professionnels américains y ont découvert un studio à la fine pointe de la technologie lové dans une ancienne église, dans la campagne de l’Estrie, et une équipe d’arrangeurs, musiciens et techniciens chevronnés. Le tout implanté dans une communauté d’artistes tissée serrée.

Photo fournie par Nicole Rivelli

Not Okay est une comédie dramatique satirique mettant en vedette l’actrice Zoe Deutch. Elle y tient le rôle d’une jeune femme qui, cherchant à devenir célèbre, simule un voyage à Paris pour alimenter ses réseaux sociaux. C’est un réel incident terrifiant qui lui donnera toute l’attention qu’elle cherchait.

Fruit d’une amitié

Photo fournie par Camilla Forteza

Ce projet hollywoodien découle de l’amitié de Pierre-Philippe Côté (alias Pilou) avec la réalisatrice, productrice et actrice américaine de 27 ans, Quinn Shephard. Comme comédienne, elle est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée Hostages. Pour la petite histoire, c’est lorsque le musicien a dû remplacer Charlotte Cardin sur scène au Festival d’été de Québec que la réalisatrice américaine l’a découvert en entendant sa musique au loin. Elle est venue le rejoindre après le concert et lui a expliqué chercher de la musique pour son film Blame, qu’elle produisait elle-même. C’était en 2017.

Trois semaines plus tard, il faisait la musique de son film à New York. Avec le temps, il est devenu à la fois l’ami et le compositeur chouchou de la réalisatrice ayant signé avec Searchlight Pictures « l’un des plus “hot” studios à Hollywood pour les films d’auteur ».

« Je travaille avec des groupes européens, avec des producteurs de hip-hop à L.A, mais les gens au Québec l’ignorent, poursuit le producteur de 37 ans qui a aussi travaillé sur des séries Netflix et Discovery. Je retourne à L.A. en début d’année pour y développer ma carrière. Mon but est de renforcer les liens entre Hollywood et le Québec. On a fondé le hub créatif Le BEAM avec cette vision : organiser une industrie cinématographique de grande envergure au Québec en construisant des infrastructures, formant de la main-d’œuvre et développant l’industrie d’ici.

« Ils nous trouvent féroces, fous et ultra ingénieux », ajoute celui qui travaille à la postproduction du premier film d’Ariane Louis-Seize : Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et du film Des hommes, la nuit du réalisateur sherbrookois Anh Minh Truong, dont la sortie est prévue pour mars 2023.