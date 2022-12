Premier lauréat

Photo fournie par la FADOQ QCA

La FADOQ, régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, a remis récemment, dans le contexte du Fonds SVP Centraide/FADOQ pour les aînés, un montant de 1 200 $ au Centre d’Action bénévole (CAB) Aide 23 de l’arrondissement Beauport à Québec. Il s’agit d’une première remise en saison 2022-2023. Fondé il y a près de 46 ans, le CAB Aide 23 a pour mission de promouvoir et d’encadrer l’action bénévole en soutenant les organismes communautaires dans la réalisation de leur engagement. Le CAB Aide 23 favorise aussi le maintien à domicile de toute personne en situation de précarité et en perte d’autonomie. Sur la photo, de gauche à droite : Éric Lavoie, de Centraide ; Andrée Simard et Manon Chouinard, respectivement présidente et directrice générale du CAB Aide 23, et Guy Bonneau, président FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Et les gagnants sont...

Photo fournie par Québec International

Québec International et le créneau d’excellence Québec VITAE m’annoncent les gagnants de la finale du concours entrepreneurial en sciences de la vie DEVTECH 2022, présentée le 9 décembre dernier. Ouvert à l’échelle du Québec depuis 2012, ce concours s’adressait aux entreprises œuvrant dans le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé. La compétition visait, entre autres, à stimuler, former, promouvoir et soutenir des entreprises dont le projet d’affaires est en phase de démarrage. Sur la photo, dans l’ordre habituel, les représentants des entreprises gagnantes : Louis Turcotte (Saguaro Technologies Inc.), Maxime Valois (Sonoscope), Laurent Laferriere (Ditch Labs) et Jean-Michel Garro (de Québec International).

Précision : erreur d’identification

Permettez-moi d’offrir mes excuses à Denys Paul-Hus (photo de gauche) et à la famille de Michel Gariépy dont les photos se sont malencontreusement retrouvées dans les mauvaises sections de ma page Échos sur la ville d’hier, le 20 décembre. Mon ami Denys, qui a eu 75 ans hier, aurait dû avoir sa photo dans la section Anniversaires, alors que je voulais rappeler, avec sa photo (à droite) dans la section Disparus, le triste 10e anniversaire du décès de Michel Gariépy, pionnier de la radio à Québec. Malheureusement, les photos ont été inversées.

En souvenir

Photo de Bruce Bennett Studios/Getty Images

Le 21 décembre 1972. Bobby Orr (photo) obtient, en récoltant une aide dans la victoire de 8-1 des Bruins contre les Red Wings de Detroit au Boston Garden, son 541e point en carrière établissant le record dans la LNH pour les défenseurs qui appartenait (540) à Doug Harvey.

Anniversaires

Photo profil Facebook

Mario Martel (photo), chef cuisinier de Québec, vice-président opérations et développement Groupe Roy, 61 ans...Louis Arcand, animateur du matin à Planète Radio 99,5FM à Roberval...Emmanuel Macron, président de la République française depuis le 14 mai 2017, 45 ans...Katee Julien, chanteuse de Québec...Kiefer Sutherland, acteur canadien, 56 ans...Roc Lafortune, comédien québécois et acteur, 65 ans...Chris Evert, ex-joueuse de tennis américaine, 67 ans...Samuel L. Jackson, acteur et producteur de cinéma américain, 74 ans...Reine Malo, ex-animatrice télé, 75 ans... Jane Fonda, actrice, productrice américaine, également écrivaine, féministe et militante pacifiste, 85 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille Larocque

Le 21 décembre 2021 : Gérald Larocque (photo), 94 ans, père du journaliste de TVA et LCN Paul Larocque... 2019. Emanuel Ungaro, 86 ans, couturier français d’origine italienne...2018 : Me Auguste Choquette, 86 ans, avocat et ex-député de Lotbinière au Parlement canadien entre 1963 et 1968... 2016 : Joanne Corneau, dite Corno, 64 ans, artiste peintre québécoise de renommée internationale... 2019 : Claude Beaulieu, 88 ans, cofondateur de la chaîne Sports Experts... 2014 : Michelle Tisseyre, 96 ans, l’une des pionnières de la radio et de la télévision de Radio-Canada... 2013 : Edgar M. Bronfman, 84 ans, homme d'affaires canadien et philanthrope... 2000 : Marcel Racine, 73 ans, personnage marquant du baseball au Québec... 1993 : Guy des Cars, 83 ans, écrivain français... 1965 : Claude Champagne, 74 ans, compositeur et pédagogue québécois.