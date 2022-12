Retour en force du grand écran: nos films internationaux préférés de 2022

Malgré un début d’année marqué par une autre fermeture des salles, 2022 a offert aux cinéphiles une belle variété de films américains et étrangers. En voici 15 qui resteront gravés dans notre mémoire.

Top Gun : Maverick

L’infatigable Tom Cruise a réalisé un véritable coup de circuit avec cette suite du film culte de 1986 qui a fait l’unanimité auprès du public et des critiques, en plus d’avoir fracassé des records au box-office. Mis en scène de façon admirable par Joseph Kosinski (Oblivion), cette superproduction de grande qualité en met plein la vue avec un parfait dosage d’émotion, de nostalgie et de séquences aériennes vertigineuses. (MD)

Elvis

Pour son retour au cinéma, neuf ans après la sortie de sa relecture de Gatsby le Magnifique, le cinéaste Baz Luhrmann (Moulin Rouge) a offert un drame musical à la hauteur de la légende d’Elvis Presley, une fresque grandiose, flamboyante et spectaculaire. S’appropriant autant la gestuelle que les tourments du King, l’acteur Austin Butler a su composer un Elvis hallucinant de vérité. (MD)

Tout, partout, tout à la fois

Ce film issu de l’imaginaire débridé des scénaristes et réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert est un joyeux débordement. Pourtant, la prémisse de départ est simple : une immigrante chinoise, propriétaire d’une buanderie (Michelle Yeoh), a maille à partir avec une inspectrice du ministère du Revenu (Jamie Lee Curtis) et se retrouve à devoir sauver le monde (rien que ça !) simultanément dans plusieurs dimensions. C’est fou, joyeux et débordant de vitalité. (IH)

Bones and All

Le génial Luca Guadagnino (Appelle-moi par ton nom ou Suspiria) se penche cette fois-ci sur une histoire de cannibalisme. Abandonnée par son père en raison de son besoin de chair humaine, Maren (Taylor Russell) part à la recherche de sa mère biologique dans le Midwest américain des années 1980. Elle y découvrira l’amour en la personne de Lee (Timothée Chalamet) et croisera également toute une galerie de personnages inquiétants ou étranges tels Sully (Mark Rylance) ou Jake (Michael Stuhlbarg). (IH)

Sans filtre

Avec cette comédie grinçante récompensée par la Palme d’or du dernier Festival de Cannes, le cinéaste suédois Ruben Östlund (Force majeure) signe un des films les plus étonnants et décapants de 2022. On y suit les péripéties d’un jeune couple de mannequins et influenceurs (Charlbi Dean et Harris Dickinson) invités à faire une croisière sur un yacht de luxe en compagnie d’une clientèle ultrariche. À la fois brillant et grotesque, Sans filtre offre une réflexion percutante sur l’opulence et les dérives du capitalisme. (MD)

Julie (en 12 chapitres)

Une des belles surprises de l’année, cette comédie douce-amère du cinéaste norvégien Joachim Trier a été récompensée du prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes de 2021 pour le jeu lumineux et pétillant de l’actrice Renate Reinsve. À mi-chemin entre la comédie romantique et l’étude de mœurs, le film relate le destin d’une femme qui a du mal à se fixer dans la vie, à l’aube de la trentaine. (MD)

L’événement

Récompensé du Lion d’or de la Mostra de Venise l’an passé, ce drame percutant de la réalisatrice française Audrey Diwan relate un avortement clandestin dans la France des années 1960. Bouleversant et parfois même insoutenable, ce film coup-de-poing adapté du roman autobiographique de la romancière Annie Ernaux est porté à bout de bras par la performance intense et déchirante de la jeune actrice Anamaria Vartolomei. (MD)

Illusions perdues

Qui aurait pu croire qu’un livre d’Honoré de Balzac écrit au milieu du 19e siècle serait encore aussi actuel et moderne près de 200 ans plus tard ? Avec cette adaptation magistrale du roman Illusions perdues, le cinéaste français Xavier Giannoli signe une fresque somptueuse et passionnante dont le propos résonne encore très fort aujourd’hui. L’acteur Benjamin Voisin brille sous les traits d’un jeune poète ambitieux, aux côtés notamment de Vincent Lacoste et d’un certain Xavier Dolan. (MD)

Les Banshees d’Inisherin

Un jour, Colm (Brendan Gleeson) décide qu’il ne veut plus être ami avec Padraic (Colin Farrell). Or, les deux hommes habitent sur une minuscule île au large de l’Irlande dans laquelle il n’y a qu’un seul pub et qu’une seule église. Impossible, donc, de ne pas se croiser, surtout que Colm demeure muet sur les raisons qui le poussent à vouloir cesser cette amitié. Avec un humour typiquement irlandais, ce long métrage de Martin McDonagh traite de bonté et d’amour avec finesse et émotion. (IH)

Tár

Lydia Tár (Cate Blanchett, phénoménale) est la première cheffe d’orchestre du Philharmonique de Berlin. Mais sa conduite la rattrape. Le cinéaste Todd Field explore méthodiquement le mécanisme de l’abus de pouvoir, des faveurs sexuelles en milieu professionnel, Cate Blanchett – grande favorite de cette saison des prix – jouant superbement ce rôle d’une femme qui abuse de son pouvoir. (IH)

Black Panther : Longue vie au Wakanda

La disparition de Chadwick Boseman--- imprègne presque chaque scène de ce nouveau Black Panther, film hommage à l’acteur disparu trop tôt. Le pays imaginaire du Wakanda est cette fois-ci menacé par des personnes sans scrupules désireuses de s’approprier le vibranium, ce métal indestructible. Réalisé de main de maître par Ryan Coogler et mettant en vedette Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, ce nouveau volet est aussi politique et aussi réussi que son prédécesseur. (IH)

Sous le soleil

L’acteur irlandais Paul Mescal, révélé dans la série Normal People, livre une performance déchirante sous les traits d’un jeune père à la dérive dans ce sublime premier long métrage de Charlotte Wells. S’inspirant de ses propres souvenirs de jeunesse, la cinéaste a su filmer avec une tendresse et une sensibilité bouleversantes la relation entre une fillette de 11 ans et son père divorcé, pendant une semaine de vacances sous le soleil en Turquie. (MD)

Alerte rouge

Les films d’animation des studios Pixar sont toujours un événement et celui-ci ne déroge pas à la règle. En effet, en choisissant de jeter un regard attendri sur le passage à l’adolescence d’une jeune fille d’origine asiatique, la cinéaste Domee Shi aborde les sujets fort contemporains des menstruations, du désir de sortir du carcan familial et des traditions culturelles. Un bijou pour toute la famille ! (IH)

Good Luck to You, Leo Grande

Quelle actrice autre qu’Emma Thompson accepterait de se dévêtir devant une caméra ? Dans cette comédie dramatique rafraîchissante, elle incarne une ancienne professeure qui, devenue veuve, a recours à un prostitué (Daryl McCormack) afin de découvrir le plaisir charnel qu’elle n’a jamais connu avec son mari. Brillamment filmé par la réalisatrice Sophie Hyde, le long métrage est en nomination aux Golden Globes, Emma Thompson y livrant une performance mémorable dans laquelle bon nombre de femmes se reconnaîtront sans peine. (IH)

Barbarian

Le cinéaste Zach Cregger a offert aux adeptes d’épouvante la plus belle surprise de 2022 avec Barbarian, un film brutal, dépravé et – évidemment – barbare à souhait. De véritables montagnes russes d’émotions fortes dont les personnages ne ressortent certes pas indemnes... et les cinéphiles non plus. (BL)