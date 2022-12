Siakam sort les Raptors de leur marasme

Perdants à leurs six sorties précédentes, les Raptors de Toronto ont été soulevés par une performance étincelante de Pascal Siakam et ont battu les Knicks de New York 113 à 106, mercredi au Madison Square Garden.

«Spicy P» a connu son meilleur match en carrière en inscrivant pas moins de 52 points, neuf rebonds et sept mentions d’assistance. Il est ainsi devenu le cinquième joueur de l’histoire des Raptors à atteindre le plateau des 50 points en un duel.

Dépourvu des services de Gary Trent fils et du Québécois Khem Birch, Nick Nurse s’est surtout fié à ses meilleurs éléments et ç’a rapporté. Inspiré par le grand match de son coéquipier camerounais, Fred VanVleet a amassé 28 points en 40 minutes d'utilisation.

Les Knicks surfaient quant à eux sur une série de huit victoires avant le match du jour, la plus longue séquence active du genre dans la NBA. Les prouesses offensives de Julius Randle (30 points, 13 rebonds) et RJ Barrett (30 points) n’ont pas permis à l’équipe de la Grosse Pomme d’éviter la défaite à nouveau.

Mathurin discret dans la victoire

Au TD Garden, le Montréalais Bennedict Mathurin a connu son match le moins productif de la saison, mais cela n’a pas empêché les Pacers de l’Indiana de surprendre les Celtics de Boston 117 à 112.

Mathurin a été le joueur de banc le plus utilisé par l’entraîneur-chef Rick Carlisle. En 24 minutes d’utilisation, l’athlète de 20 ans n’a obtenu que sept points, sa plus faible récolte en carrière dans la NBA.

Les Pacers ont toutefois pu compter sur un Tyrese Haliburton en grande forme. Le meneur dans le circuit Silver pour les mentions d’assistance par match en a amassé huit, en plus d’ajouter 33 points au tableau.

Les Celtics, première équipe à égalité au sommet du classement général, ont connu un match en demi-teinte... à l’exception de Jayson Tatum. Il a épaté en inscrivant 41 points dans une cause perdante.