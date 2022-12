Sidney Crosby donne la victoire aux Penguins

Sidney Crosby a poursuivi sur sa lancée avec deux points dans un gain de 3 à 2 des Penguins de Pittsburgh contre les Rangers de New York, mardi, au PPG Paints Arena.

En milieu de troisième période, le capitaine de l’équipe a pris les choses en main. Il a foncé vers la cage du gardien Igor Shesterkin et a frappé sans avertissement après avoir reçu une savante passe de Jake Guentzel. Au final, son 18e de la saison aura été le but gagnant.

Le numéro 87, qui a maintenant à 42 points en en 32 matchs, a également obtenu une passe sur le premier but des siens, inscrit par son coéquipier Evgeni Malkin.

Chris Kreider a marqué les deux filets de la formation new-yorkaise, mais ses efforts n’ont pas été suffisants.

Les «Pens» sont donc venus à bout des Rangers dans le premier affrontement entre les deux équipes cette saison. Ils en ont également profité pour leur subtiliser le troisième échelon du classement dans la division Métropolitaine.

Travis Konecny donne la victoire aux Flyers

Au Well Fargo Center, Travis Konecky a fait mouche deux fois et les Flyers de Philadelphie ont défait les Blue Jackets de Columbus 5 à 3.

L’avant de 25 ans a amorcé sa productive soirée de boulot en touchant la cible en première période, alors que sa formation évoluait en désavantage numérique.

Konecky a récidivé au troisième tiers, cette fois à égalité numérique. Ce fut le but de la victoire. C’était la deuxième fois cette saison que l’Ontarien touchait deux fois la cible dans un même match. Il a maintenant 14 réussites à son compteur en 2022-2023.

Morgan Frost et Owen Tippett ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Le second a marqué deux fois, dont le but d’assurance dans une cage laissée à l’abandon à la faveur d’un sixième patineur.

La réplique des Blue Jackets est venue des bâtons de Kirill Marchenko, Kent Johnson et Andrew Peeke.

Les «Leafs» surprennent le Lightning

Au Scotiabank Arena, les Maple Leafs de Toronto ont mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives du Lightning de Tampa Bay dans un gain de 4 à 1.

La formation floridienne a été sans réponse aux attaques des Leafs. Le club canadien a pris les devants en fin de première période grâce au 100e point en carrière de Michael Bunting. Ce dernier a décoché un tir sur réception qui a brisé la vigilance d’Andrei Vasilevskiy. Austin Matthews en a rajouté au début de la deuxième période et les Torontois n’ont jamais regardé en arrière.

Les attaquants Pierre Engvall et William Nylander ont garanti la victoire des leurs en troisième dans un filet désert. Vladislav Namestnikov est le seul à être parvenu à déjouer Matt Murray chez les «Bolts».