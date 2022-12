Un cidre issu du terroir montréalais

Habituellement associée à la campagne, la notion de terroir s’applique dorénavant aussi à la ville: pour preuve, une cidrerie située dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, vient de lancer un cidre fait à partir de fruits récoltés dans la métropole!

«Puisqu'on est une des rares cidreries à se trouver en milieu urbain, on s'est dit pourquoi ne pas faire un cidre issu des pommes de Montréal, explique Pauline Macera, copropriétaire de Cidre Sauvageon avec Raphaël Lefort et Camille Legault Coulombe. L'association Les Fruits défendus, qui fait du glanage chez les particuliers, nous a d'abord donné une liste d'adresses, où on pouvait trouver des pommetiers entre autres, dont les gens ne savent pas trop quoi faire. Puis on a lancé un appel sur les réseaux sociaux, invitant les citoyens qui ont des fruits en trop à nous contacter.»

Les cueilleurs se sont donc rendus chez des particuliers qui leur ont ouvert leurs jardins, dans une garderie et même dans un stationnement, pour y cueillir des pommes, pommettes, poires, raisins, framboises et amélanches.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

«Parfois on pouvait récolter jusqu'à 200 ou 300 kilogrammes par arbre», raconte Mme Macera, ajoutant que la démarche visait à limiter le gaspillage, tout en valorisant les fruits présents sur l'île.

À l'exception d'un jardin de Laval, et d'un autre de Longueuil, tous les fruits proviennent de l'île de Montréal. Un total de 1000 bouteilles ont été produites à partir de cette récolte.

Tout juste embouteillé, le cidre Métropolis né de ce projet a été livré dans plusieurs magasins spécialisés cette semaine.

Situé au troisième étage d'un gros bâtiment de la rue Legendre, en plein quartier industriel d'Ahuntsic-Cartierville, Cidre Sauvageon fait partie de la Centrale agricole, qui regroupe une vingtaine d'entreprises vouées à l'agriculture urbaine.

Oeuvrant entres autres dans la culture de la vigne et des champignons, la production de semences et l'élevage d'insectes, ces entreprises peuvent y louer des locaux et recevoir des services d'accompagnement et de formation, tout en bénéficiant d'opportunités de réseautage et de maillage international.

«Depuis qu'on a fondé Cidre Sauvageon en 2020, ça fait partie de notre mission de promouvoir les pommes sauvages du Québec, mais également, en tant que membre du collectif de la Centrale agricole, de promouvoir l'agriculture urbaine et l'économie circulaire», souligne Pauline Macera.