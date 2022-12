Voici les phénomènes météo marquants de 2022

L’année tirant à sa fin, c’est l’heure du bilan chez Environnement Canada, qui revient avec son top 10 des événements météorologiques les plus marquants de l’année. De l’ouragan Fiona qui a dévasté de larges pans de la côte est au froid polaire de janvier, en passant par les précipitations records à Montréal, les météorologues se sont donné un malin plaisir à nous rappeler que le Québec et le Canada ne sont pas à l’abri de phénomènes spectaculaires. Voici quelques événements retenus au palmarès qui ont directement touché le Québec.

L’ouragan Fiona

Photo AFP

Difficile d’écarter la tempête Fiona comme événement météorologique marquant de l’année. L’ouragan de catégorie 4 qui a frappé l’est du Canada vers la fin septembre a eu des répercussions sur cinq provinces, mais principalement au Nouveau-Brunswick, dont plusieurs parties ont été dévastées. Au Québec, les Îles-de-la-Madeleine ont aussi subi leur lot de dégâts. Avec 660 millions en dommages estimés, le Bureau de l’assurance avance que Fiona est la plus couteuse tempête ayant touché les provinces de l’Atlantique dans l’histoire.

Pluie diluvienne à Montréal

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le 13 septembre, un peu plus d’une semaine avant l’arrivée de Fiona sur la côte Est, un gigantesque système de pluie a déferlé sur la métropole québécoise. Les images étaient saisissantes : des portions de routes, des sous-sols de résidences et même les rames de métro étaient submergés. Environnement Canada a calculé une chute de 80 mm et 110 mm pour la journée, dont 40 mm entre 17h et 18h, alors que la normale pour le mois de septembre entier est de 80 mm! Les précipitations massives n’ont pas épargné d’autres régions du Québec, notamment Lanaudière.

Le Québec et l’Ontario prennent une droite

PHOTO AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Un phénomène météorologique peu commun s’est produit le 21 mai dans le corridor Québec-Windsor, le long du fleuve Saint-Laurent : un derecho, sorte d’amas de nuages caractérisé par des vents très puissants et d’importantes oranges, a provoqué des dommages de près d’un milliard de dollars. Même si le derecho a surtout l’Ontario fait mal à l’Ontario, les dommages estimés au Québec s’élevaient à 155 millions $, selon une estimation faite un mois après l’événement. Le front orageux a couté la vie à 11 personnes dans les deux provinces et causé des pannes le long de la ligne.

Le grand froid de janvier

La période des Fêtes et le mois de janvier 2022 ont été marqués par des temps frigorifiques. En effet, l’année a débuté en beauté avec des températures qui ont plongé sous les – 40 dans le sud du Québec. Selon les données provinciales, il s’agit du 4e mois le plus froid jamais enregistré dans le sud du Québec. Avec des records de froid du genre, il ne faut pas se surprendre que la demande en électricité atteigne elle aussi des records : Hydro-Québec a battu à trois reprises son record de consommation dans ce seul mois, soit le 11, le 21 et le 27 janvier, où la demande a atteint 40 510 mégawatts.