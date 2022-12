Zelensky offre au Congrès américain un drapeau ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert aux élus du Congrès américain un drapeau ukrainien venant de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine actuellement le point le plus chaud du front.

«Quand j'étais à Bakhmout hier, nos héros m'ont donné le drapeau, leur drapeau. L'étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie», a-t-il dit, avant de remettre le drapeau bleu et jaune, couvert de signatures de soldats, à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et à la vice-présidente Kamala Harris, présidente du Sénat.

En retour elles ont offert à M. Zelensky un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique dans la capitale.