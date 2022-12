NOREAU, Lucienne Roy



Au CHSLD Hôpital général de Québec, le 29 octobre 2022, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Lucienne Roy Noreau, épouse de feu monsieur Paul-Émile Noreau, fille de feu madame Alice Carrier et de feu monsieur Lucien Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mercredi 28 décembre 2022, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 22 h.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie de Lévis à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Céline Lepage), Marthe (Denis Bourque), Denise (Marc Marois), Guy et Louise (Bruno Beauregard); ses petits-enfants : François, Suzanne, David et Catherine Noreau, Marie-Hélène et Pierre-Olivier Lair, Marc-Antoine, Alexandre, Guillaume et Philippe Noreau-Marois, Marie, Jérémy et Rosalie Beauregard; ses arrière-petits-enfants : Émilie et Charlie Noreau, Antoine Noreau-Marois, Sean Paré et William Lair-Lavoie, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Gisèle Roy (feu Paul-Émile Huard) et sa belle-sœur Thérèse Guay (feu Roméo Noreau). Elle est allée rejoindre dans l'amour infini ses frères et sa sœur : Jean-Marie (feu Jacqueline Bégin), Léopold (feu Jeannette Rousseau), Raymond (feu Gisèle Laflamme), Joseph (feu Colette Aubert), Pierre-Georges (feu Pauline Bégin) et Alma (feu Gabriel Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau : Rolande, Yvette, Cécile (feu Ronaldo Nadeau), Irène (feu Alfred Camiré), Roland (feu Estelle Rousseau), Aline (feu Paul Lachance), Roméo (Thérèse Guay) et Raymond (feu Jeannot Goupil). La famille tient à remercier le CHSLD Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site Web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.